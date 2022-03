Digitale Bürgerwerkstätten

Main-Spessart-Kreis. Die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) ist die Voraussetzung für eine erneute Anerkennung der LAG Spessart als Leader-Region, die Teile der Landkreise Main-Spessart und Aschaffenburg umfasst. Im Rahmen dieser Strategie sind die Potenziale und Herausforderungen der Leader-Region herauszuarbeiten und daraufhin Schwerpunktthemen zu benennen. Welche Themen für den Spessart in Zukunft wichtig sind und welche Ziele die LAG Spessart erreichen möchte, soll nun mit den Menschen vor Ort in Form einer neuen LES für die Förderperiode 2023 bis 2027 erarbeitet werden.

Bis zum 30. April kann man im Internet unter www.leaderspessart2023.de auf einer digitalen Karte, der WikiMap, eigene Projektideen eintragen, aber auch welche Stärken und Herausforderungen es vor Ort gibt. Zudem können sich alle Bürger bei zwei digitalen Bürgerwerkstätten am Donnerstag den 31. März, und am Dienstag, 5. April, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr mit ihren Ideen und Vorschlägen einbringen. Für die Veranstaltungen kann man sich unter www.leaderspessart2023.de oder mit einer E-Mail an spessart@cima.de anmelde lra

