Es ist tatsächlich schon zwei Jahre her, dass sich der Ortschaftsrat in Dietenhan, damals noch unter der Leitung von Jan Behner, konstituierte. Viele Bürger waren zu dieser Sitzung erschienen, bei der das Gremium verkündete, dass eine der dringlichsten Herausforderungen eine Lösung in Sachen Feuerwehrgerätehaus sei (wir berichteten).

Jetzt, fast eineinhalb Jahre später, ist der Umzug

...