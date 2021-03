  Dietenhan meldete als erstes Wahllokal

Wertheim. Pünktlich um 18 Uhr schlossen am Sonntagabend in Wertheim die Wahllokale. Unmittelbar danach fand die Auszählung der abgegebenen Stimmzettel statt. Das erste Wahllokal, welches sein Ergebnis an die offizielle Wahlkommission meldete, war Dietenhan um 18.06 Uhr. Wie Charlotte Friedel, Mitglied der Wahlkommission, verlauten ließ, verlief die Wahl bis dahin völlig reibungslos. Auch in der Main-Tauber-Halle (Bild) wurden die Urnen geöffnet. Anders als sonst üblich, wurden hier wegen der geltenden Abstandsregeln die Ergebnisse zweier Briefwahlbezirke erfasst. hei/Bild: Heike Barowski