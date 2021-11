Dietenhan: Lückenschluss für stimmiges Ortsbild gewünscht

Dietenhan. In Dietenhan gibt es gerade ein echtes Luxusproblem. Während andernorts um neue Flächen gerungen werden muss, kämen in der kleinsten Ortschaft Wertheims gleich zwei Areale in Betracht. Diese wurden am Montagabend der Öffentlichkeit vorgestellt und die Entscheidung des Ortschaftsrats den Bürgern mitgeteilt.

So könne sich die Stadtverwaltung nach ersten groben Untersuchungen ein Gebiet westlich des Ortes als Verlängerung des aktuellen Baugebiets in Richtung Lindelbach vorstellen. Zur Diskussion steht auch ein Neubaugebiet „Ost“, das nahe des Spielplatzes Richtung Wald erschlossen werden könnte.

„Der Rat befürwortet die Variante ,Ost’, weil durch den Lückenschluss ein homogeneres Ortsbild entstehen würde“, so Ortsvorsteher Frank Helm. Auch befürchte man im Gremium, dass ein Baugebiet „West“ dazu führen könne, dass sich hier ein „Ortsteil“ separieren könnte und somit der Anschluss an den Altort verlorengehen würde. Außerdem spräche die dann langgezogene Topographie des Ortes dagegen.

Beide Varianten sind mit einem und 1,4 Hektar etwa gleich groß. Sie würden Platz für etwa 24 Baugrundstücke bieten und unterscheiden sich in den Erschließungskosten nur marginal. Mehrfach angemerkt wurde, dass es keine reine Einfamilienhaussiedlung mehr geben solle.

Die Zustimmung der Bürger zum favorisierten Areal „Ost“ war deutlich. Jedoch äußerten mehrere Dietenhaner Bedenken wegen nicht ausreichender Kanalisation und fehlender Hebeanlage. Diese Argumente wurden vor Jahren vom Bauamt der Stadt ins Feld geführt, als man dieses Gebiet „Ost“ verwarf.