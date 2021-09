Diebesgut zurückgelassen

Miltenberg. In einem Einkaufsmarkt in der Bischoffstraße in Miltenberg versuchte ein Unbekannter am Freitag, 3. September, gegen 17.20 Uhr, Alkohol zu stehlen.

Drei bislang unbekannte Täter betraten zusammen den Rewe-Markt, um einzukaufen. Einer der drei hat drei Dosen mit alkoholischen Getränken in die Jackentasche gesteckt und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Dies wurde von einem Mitarbeiter des Marktes bemerkt, woraufhin dieser den Mann ansprach und anhalten wollte. Der Mann händigte das Diebesgut wieder aus und floh. Seine zwei Begleiter stiegen jeweils in einen weißen und einen gelben Kleinwagen ein und fuhren ebenfalls in unbekannte Richtung davon. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen des Vorfalls gibt es bisher ebenfalls nicht, teilte die Polizei mit. pol