Diebe suchen Autohaus heim

Bestenheid. Diebe entwendeten am vergangenen Sonntag mehrere Katalysatoren aus Pkw, die in Bestenheid bei einem Autohändler abgestellt waren. Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Autohaus in der Straße „Roter Sand“ und machten sich über die im Außenbereich abgestellten Autos her. Hierbei bockten die Unbekannten mehrere Wagen auf und flexten die Katalysatoren der Autos heraus. Anschließend stiegen die Personen mit einen Seat mit französischem Kennzeichen ein und fuhren davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Zwei der Diebe können wie folgt beschrieben werden: Etwa 35 bis 45 Jahre alt, leicht korpulent, blaue Arbeitshose, blaues T-Shirt, grauer Pullover mit V-Ausschnitt, helle Basecap, Handschuhe, blaue medizinische Mund-Nasen-Maske. Die andere Person ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, hat eine normale Statur, graue Arbeitshose, grauer Hoddie, schwarzer Gürtel, schwarze Bauchtasche, helle Basecap, dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 melden. pol