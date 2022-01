Diebe gefasst – E-Bikes gesucht

Wertheim. Die Polizei sucht nach Diebstählen von mehreren E-Bikes nach Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib der drei Fahrräder machen können. Am Montag und Dienstag vergangener Woche begaben sich Diebe an beiden Tagen in das Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße in Wertheim. Im Inneren stiegen der 47-Jährige und der 29-Jährige auf E-Bikes und fuhren davon. Nachdem die beiden Tatverdächtigen ermittelt wurden, fehlt noch jede Spur der Räder. Zeugen, die Angaben zu den E-Bikes auf den Bildern machen können, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/ 91890, melden. i Bild: Polize

