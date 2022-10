„Die Wissenschaft ist niemals absolut“

Hofgarten. Der bekannte Philosoph, Buchautor, Platon-Spezialist und Denkbegleiter Christoph Quarch kam für einen Vortrag in das Schlösschen im Hofgarten zu einem Vortrag zum Thema: „Auf was kann man noch vertrauen?“ Auf Einladung des Kunstkreises und des Ateliers Johannes Schwab entführte er gedanklich in die Welt der Philosophie und des unbeschwerten Denkens.

Quarch hat eine eigene Kolumne im SWR („Der Frühstücks-Quarch“), die regelmäßig zu Themen, die die Menschen bewegen, Stellung nimmt. Er war bereits vor einigen Jahren in Wertheim für einen Vortrag. Die positive Erinnerung daran war es auch, die ihn nochmals kommen ließ. Das Honorar für seinen Vortrag spendete er an die neue platonische Akademie.

Vertrauen fällt schwer

Den Zuhörern im Saal des Schlösschens spendete er viele Gedanken für den Nachhauseweg, denn sein Vortrag regte zum Nachdenken an. In einfachen Worten verpackt ging es um das „Vertrauen“. Der „Philosoph aus Leidenschaft“ stellte fest, dass Vertrauen in unserer Gesellschaft immer schwerer falle. Als Beispiel für verlorenes Vertrauen in die Gesellschaft nannte er die „Montagsspaziergänger“, denen er begegnet war.

Dieses Vertrauen zurückzugewinnen sei oberstes Ziel von uns allen, forderte er. „Man weiß ja gar nicht mehr, wem man vertrauen kann“, dabei sei aber nicht klar, was Vertrauen eigentlich bedeute, so Quarch. So gehen Philosophen vor, wen sie etwas erklären wollen. Dabei sei das Vertrauen in der Philosophie sehr wenig zu finden. Im 16. Jahrhundert habe sich ein düsteres Menschenbild ergeben, das bis in die heutige Zeit nachwirke. Erst im 18. Jahrhundert seien andere Ansätze gefunden worden, um Vertrauen zu kultivieren. Nur so konnte man überhaupt zusammenleben.

Dieses Vertrauen werde täglich benutzt, sonst könnte man nicht am Leben teilnehmen. Beispielsweise hätte man Vertrauen in den Saal des Schlösschens im Hofgarten, dass er nicht einstürzt oder im Straßenverkehr, dass die anderen Verkehrsteilnehmer sich an die Vorschriften halten. Ohne diese Art von Vertrauen könnten wir überhaupt nicht leben, so die These von Christoph Quarch.

Das Urvertrauen, dass uns als Babys mit der Mutter verbindet, sei ein gutes Beispiel für den festen Boden, den die Menschen zum Leben brauchen. Das Grundwort für Vertrauen komme aus der Ursprache als „dry“, wie es sich heute noch in dem englischen Wort Tree für Baum findet oder in Treue, Trost, Truhe oder Trauen. Vertrauen ist die mentale Gesundheit, fasste er zusammen. Man brauche einen festen Bezugspunkt, dem man vertrauen kann. Sei dieser gestört, fühle man sich unwohl.

Aufeinander zugehen

Doch Vertrauen kann man zurückgewinnen, wenn beide Seiten es wollen, so Quarch. Unverzichtbar sei dafür das Zuhören und aufeinander zugehen. Nur dann könne das „zarte Pflänzchen des Vertrauens“ wieder wachsen. Aus Selbstbezüglichkeit könne kein Vertrauen entstehen, erkannte er als Hauptproblem unserer Zeit. Die Hinwendung zum Egoismus und zur Egozentrik sei Gift für gegenseitiges Vertrauen.

Bereits im 19. Jahrhundert haben die Philosophen eingesetzt, an der Religion zu zweifeln. Die Hinwendung zur Natur und den Naturwissenschaften habe zu einem Wandel im gesellschaftlichen Denken geführt. Für Einige ist die Naturwissenschaft die neue Basis für Vertrauen, doch diesen Weg wollte Quarch nicht mitgehen. „Die Wissenschaft ist niemals absolut“, so seine These. Für ihn ist es eine Mischung, die Vertrauen ausmacht. Die Frage nach dem Sinn könne Vertrauen schaffen. In dem was ist, den Sinn zu finden, schaffe Vertrauen.

Logisch, dass dieser Vortrag zur Diskussion anregte. Von anthroposophischen Ansätzen bis hin zum Gedankengut der Querdenker ging die Reise und Quarch hatte für alle eine Antwort. Wobei die Sinnhaftigkeit immer im Mittelpunkt stand. Man könne bei der Frage nach dem Sinn wieder Vertrauen gewinnen, wen man sich nur lange genug damit beschäftige.