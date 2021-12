Die Weihnachtskrippe gehört dazu

Wertheim. In der Corona-Zeit gibt es jetzt mehr Aufmerksamkeit für Rituale, die man gut selbstständig praktizieren kann, zum Beispiel einen Adventskranz selbst zu binden, einen Adventskalender gestalten, die eigene Wohnung oder den Arbeitsplatz ein bisschen adventlich zu dekorieren. Statt mit der Familie oder den Arbeitskollegen und Mitschülern auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder eine Adventsfeier zu gestalten, trifft man sich zunehmend digital. Manche dieser neuen Rituale werden die Pandemie überdauern, auch wenn bei virtuellen Feiern das emotionale Erleben fehlt: die Gerüche, der Geschmack von Plätzchen, Tee und Glühwein, das Zusammenstehen, vielleicht auch das gemeinsame Vortragen und Singen.

Individuell gebastelt

Genau wie Plätzchenduft, Weihnachtslieder und Kerzenschein gehört die Weihnachtskrippe zur Adventszeit einfach dazu. Dabei muss es nicht ein kunstvoll gearbeiteter Stall mit wertvollen geschnitzten Figuren sein. Eine sehr persönliche Alternative ist eine individuell gebastelte und immer wieder ergänzte Krippenszene aus den einfachsten Materialien. So gestalteten die katholischen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums unter Anleitung ihres Religionslehrers Andreas Jost eine Papierkrippe mit einer orientalischen Landschaft im Raum der Stille. Aus Moos und Zweigen wurde eine oasenhafte Vegetation nachgestaltet, Sterne aus Weidengeflecht und Filz schmücken einen angedeuteten Nachthimmel, LED-Lichter setzen das Ganze bei Dunkelheit effektvoll in Szene. Die Tiroler Vorbildern des 18. und 19. Jahrhunderts nachgestaltete Krippenszenerie, die mit großem Eifer von den Schülerinnen und Schülern erstellt wurde, steht zur besinnlichen Betrachtung oder zum Zweck von Unterrichtsgesprächen allen Mitgliedern des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Wertheim zur Verfügung.

Darüber hinaus erstellte H. Euchner mit seiner katholischen Gruppe eine Ausstellung zu den biblischen Kindheitsgeschichten Jesu. Die evangelische Gruppe der Klassen 7 gestaltet unter der Leitung von Dr. Smailus Plakate zum Thema „Weihnachten in aller Welt“. Alle zwei Tage wird dabei „adventskalendermäßig“ ein neues Land vorgestellt. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hoffen, auch in diesen schwierigen Zeiten eine gute Tradition weitertragen zu können und zugleich vielen Menschen im hektischen Schulaltag vor Weihnachten eine kleine Freude bereiten zu können.