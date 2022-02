Die Schulpflicht steht nicht zur Disposition der Eltern

Wertheim. Eine Mutter und Erziehungsberechtigte aus einem Wertheimer Ortsteil verhindert seit September letzten Jahres den Besuch ihres Kindes in der Grundschule Nassig, weil sie die Gefahr einer Corona-Erkrankung sieht. Nach vergeblicher Mahnung erstattete die Schule Anzeige bei der Stadtverwaltung Wertheim, und das Ordnungsamt verhängte wegen vorsätzlicher Verletzung der Schulpflicht ein Bußgeld von 100 Euro („Schnäppchen“).

Die Mutter legte Einspruch ein, und so verhandelte jetzt das Amtsgericht Wertheim. Die Richterin erhöhte im Urteil das Bußgeld auf 500 Euro (Höchstbetrag 1000 Euro) und unterstrich damit Bedeutung und Wichtigkeit der Schulpflicht.

Die Betroffene verzichtete auf Teilnahme an der Verhandlung und ließ sich durch einen Würzburger Anwalt vertreten. Dieser teilte mit, laut Mandantin werde das Kind zu Hause unterrichtet, nehme aber an Leistungstests teil. Letzteres bestätigte die Schulleiterin. Das Kind schreibe die Arbeiten allein in einem extra Raum und gehe dann wieder.

Der Verteidiger betonte, die Mutter wolle ihr Kind nicht testen lassen, da sie Schädlichkeit nicht ausschließen könne beziehungsweise an der Aussagekraft von Tests zweifle. Das gleiche gelte für die Maske. Es liefen ähnliche Verfahren gegen andere Mütter, die nicht abgeschlossen seien.

Sieben Beweisanträge

Der Anwalt stellte sieben Beweisanträge, unter anderem: Kann das Tragen von Gesichtsmasken das Infektionsrisiko senken? Kann es körperliche, seelische oder erzieherische Schäden hervorrufen? Können Abstandsvorschriften das Infektionsrisiko senken?

Welche Aussagekraft zur Erkennbarkeit einer Infektion liefern die verschiedenen derzeit verwendeten Tests?

Wissenschaftliche Belege dafür fehlten, und daher seinen die Eintrittsbedingungen zur Schule derzeit willkürlich und verfassungswidrig. Aus den genannten Gründen beantragte der Verteidiger die Einholung eines Sachverständigen Gutachtens.

Die Richterin lehnte die Anträge ab, und der Anwalt beantragte im Schlusswort Freispruch wegen Verfassungswidrigkeit. Das Gericht betonte im Urteil die Pflicht der Eltern zu erziehen. Dazu gehöre die Sorge, dass das Kind regelmäßig den Schulunterricht besucht und sich der Schulordnung unterwirft. Die Richterin hob hervor, sie selbst sei Mutter mehrere Kinder.

Es gebe höchstrichterliche Entscheidungen, dass Maskenpflicht und Tests sinnvoll sind und auch rechtmäßig.

Das Kind habe seit Beginn des Schuljahres meistens gefehlt, und 500 Euro ein Hinweis auf diesen massiven Verstoß. Die Schulpflicht stehe nicht zur Disposition der Eltern.

Es gehe nicht nur um Wissensvermittlung sondern auch um soziale Kontakte zu Gleichaltrigen. Ein Dank ging ans Lehrpersonal, weil es trotzdem versuche, das Kind „mitzunehmen“.

Der Anwalt kann gegen das Urteil beim Oberlandesgericht Karlsruhe Rechtsbeschwerde einlegen.