Die „Popeye“ hat in St. Josef angelegt

Reicholzheim. Mit großer Freude und einem ganzen Tag voller verschiedener Aktionen nahmen die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Sankt Josef in Reicholzheim ihr neues Spielschiff in Beschlag.

Das sieben Meter lange Holzschiff bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten. Im Schiffsbauch ist eine Kommunikationsecke mit Bänken vorhanden und durch Steuerrad und Fahnenmast wird das Rollenspiel angeregt.

Während der ganzen Planungs- und Bauzeit waren die Kinder aktiv dabei. Am Festtag kamen viele Kinder themenbezogen verkleidet in die Einrichtung. Gegen Mittag gesellten sich die Festgäste dazu. Die Leiterin der Einrichtung, Beate Friedlein, begrüßte Uwe Schlör-Kempf von der Stadtverwaltung Wertheim. Pater Joachim von der Kirchengemeinde Külsheim-Bronnbach segnete die „Popeye“ und alle Kinder die dort spielen. Marcus Stolzenberger von der Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden in Tauberbischofsheim dankte Friedlein und dem Team für das Verständnis der Mehrbelastung während der Bauzeit. H. Saur vom Stiftungsrat freute sich, wie gut das Schiff in den naturnahen Außenbereich passt. Alle waren sich einig, dass es eine Maßnahme ist, die den Garten aufwertet. Zum Abschluss schmetterten die Kinder ihr selbstgedichtetes Lied auf ihre „Popeye“.