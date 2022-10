Die Natur ist der größte Künstler

Bettingen. Manchmal präsentiert sich der Herbst in kunterbunten Farben mit viel Licht – gelegentlich wirkt die Szenerie wie ein Landschaftsgemälde aus dem 18. Jahrhundert. Auch in diesem Jahr zeigt sich der goldene Oktober von seiner schönsten Seite. Angenehme Herbsttemperaturen lockten am vergangenen Wochenende nochmals zahlreiche Menschen hinaus in die Natur. Viel los war beispielsweise rund um Wertheim auf den Wanderstrecken und auf den Fahrradstrecken. Vielerorts konnte man malerisch die Schönheiten der Natur mit unvergesslichen Eindrücken genießen, wie hier am Main-Radweg zwischen Bettingen und Homburg. Bild: Holger Watzka

