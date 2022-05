Die Musik bewegt sich

Wertheim. Nach der Corona-Pause gibt es am Freitag, 13. Mai, in Wertheim ein Gastspiel der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit einem neuen Veranstaltungskonzept. Ganz nach dem Motto „Musik bewegt“, dürfen sich die Konzertbesucher in der Pause auf einen kurzen Spaziergang freuen. Das Wandelkonzert beginnt in der malerischen Atmosphäre der Burg Wertheim. Unter freiem Himmel interpretiert das Bläserensemble der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit 13 außergewöhnlichen Musikern die „Gran Partita“, unter der Wolfgang Amadeus Mozarts Serenade B-Dur populär geworden ist.

In der Pause wandeln die Gäste gemütlich von der Burg hinab in die spätgotische Stiftskirche Wertheim. Dort wartet bereits das Streich-Ensemble der Ludwigsburger Schlossfestspiele auf seine Zuhörer. In kristallklare Akustik lassen die hochkarätigen Künstler eine der letzten Kompositionen Franz Schuberts erklingen - sein Streichquintett C-Dur. Auf die Konzertbesucher wartet ein beeindruckender Abend voller dramatischer Kontraste und absoluter Klangschönheit. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Fränkischen Nachrichten, Telefon 09341/83141. FN-Card Inhaber erhalten 10 Prozent Ermäßigung.

Bei schlechtem Wetter findet das gesamte Konzertprogramm in der Stiftskirche statt.

