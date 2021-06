An dem oben genannten Artikel ist fast nichts zu kritisieren, er hat mir gut gefallen, die Problematik wird sehr gut angegangen. Nur das Klischee des rasenden Radfahrers will ich etwas geraderücken. Es handelt sich hier höchstens um Einzelfälle, die in der öffentlichen Meinung aber stark verallgemeinert werden.

Ich bin Radfahrer (kein e-bike) und weiß wovon ich rede. Ich bin auch ein schneller Radfahrer, bin ich deshalb ein Raser? Ich habe eine tägliche Radstrecke zum Dienst von 30 Kilometern, gemischt Straße, Wald, Radweg. Auch ich habe Probleme mit Verkehrssituationen.

Zum Beispiel halten die wenigsten Autofahrer auf der Straße den in der StVO vorgeschriebenen Mindestabstand ein, was nicht selten zu kritischen Situationen führt. Ein anderes Beispiel: Auf dem Radweg fahre ich von hinten an eine Familie mit 3 Kindern heran, die die gesamte Radwegbreite benutzen und muss abbremsen. Freundlich frage ich: „Ich will überholen, wo kann ich?“ Die Antwort der Mutti: „Mach langsam, das ist hier keine Rennstrecke!“ Ich stehe, bin ich ein Raser?

In Ortsrandlagen sind Radwege auch Hundegassistrecken. Ein schwerer Unfall mit einem großen Hund war die Folge. Der Hund war schneller und hat mich vom Rad geworfen und gebissen. Bin ich ein Raser? Genug davon, vergessen wir die Mär vom rasenden Radfahrer, Klischees bringen uns hier nicht weiter und kommen wir zu gegenseitiger Toleranz und Rücksichtnahme. Übrigens fordert das auch der § 1 der StVO. Alle Gruppen sollen sich daran beteiligen. Bettingen und der Ortsvorsteher Ralf Tschöp sind auf einem guten Weg.

Claus Kuhnmünch, Wertheim