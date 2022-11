„Die Lkw fuhren dicht an einem vorbei“

Wertheim/Eichel. Die Sanierung von L 2310 und der angrenzenden Gehwege im Bereich Wertheim und Eichel schreitet dem Ende entgegen. In ihrem Rahmen wurde auch die Fahrbahnbreite der L 2310 verringert und die Gehwegbreiten erhöht. Der südlich der Fahrbahn laufende Gehweg (Seite des Hofgartens) zwischen dem Amselweg und dem Ortseingang von Wertheim wurde zusätzlich zur Sanierung in seiner Lage verändert.

Wie es in der Vorlage der Sitzung des Wertheimer Gemeinderat vom 26. September hieß, sehe das Konzept der Straßensanierung vor, die einst zehn Meter breite Fahrbahn auf sieben Meter Breite zu reduzieren. Der Gehweg rücke um diese Breite nach Norden. In der Folge vergrößere sich, so heißt es weiter, der gehwegbegleitende Grünzug zwischen dem Straßengrundstück und den angrenzenden, privaten Gartengrundstücken.

Weiter wurde der nördlich der Fahrbahn (Mainseite) verlaufende, sehr schmale Radweg ab der Ampelanlage an der Auffahrt zur Alten Mainbrücke in Fahrtrichtung Odenwaldbrücke im Sanierungsabschnitt auf einer Teilstrecke verbreitert.

Die außerorts eingeleitete Reduzierung der Fahrbahnbreite wurde bis zur Einfahrt zur „Parkgarage Altstadt“ weitergeführt. Dies schaffte Raum für den südlich der Fahrbahn verlaufenden Gehweg. Dieser hatte mehrere Engstellen aufgewiesen. Fahrbahn und Wohnbebauung liegen, so die Stadt Wertheim, im gesamten Bereich eng beieinander.

Durch die Reduzierung der Fahrbahnbreite erhielt der Gehweg eine neue Regelbreite von zwei bis 2,50 Metern und ist dadurch auch für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren sicher zu nutzen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte das Regierungspräsidium Stuttgart (RP), als zuständige Behörde der Straßensanierung der Landesstraße: „Um die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten, wurde der Geh- und Radweg im Bestand verbreitert.“ Dies führe zur geringeren Breite der Fahrbahn.

Die genauen Regeln zur Ausgestaltung der Fahrbahn fänden sich in der „Richtlinie für die Anlage von Landstraßen“ (RAL). In ihr sei die Auswahl von Straßentypen und deren Breiten geregelt. Neben Verkehrsstärken würden noch weitere Faktoren bei der Festlegung der Breite berücksichtigt.

Als Begründung für die geringere Fahrbahnbreite wird erklärt: „Da in den angrenzenden Bereichen keine Mehrversiegelung möglich war, wurde die Straße zugunsten der Radfahrer umgestaltet.“

Weitere Faktoren bei der Festlegung der neuen Breite seien die durch Anpassung des Straßenraumes in Anlehnung an die RAL geforderten Fahrbahnbreiten sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Weiter heißt es, die sieben Meter Fahrbahnbreite reichen auch für Begegnungsverkehr zweier Lkw aus.

Die Bushaltestelle „Schlösschen Hofgarten“ hat nun keine Bucht mehr. So muss der Bus direkt auf der Landesstraße anhalten. Zu dieser Entscheidung heißt es vom RP: „Aufgrund der kurzen Standzeit der Busse an der Haltestelle ist die Anzahl der Fahrzeuge, die sich im rückwärtigen Bereich stauen können, relativ gering.“ Zum generellen Verlauf der Sanierungsarbeiten heißt es von der Behörde, diese verlaufen im Zeit- und Kostenrahmen.

Roland Olpp, Vorsitzender des Stadtteilbeirats Eichel/Hofgarten, erklärte, die Verbreiterung der Geh- und Radwege sei eine sinnvolle Entscheidung, auch da viele Radfahrer auf der Strecke unterwegs seien. Zudem erhoffte er sich durch die optische Wirkung der schmaleren Breite der L 2310 eine Verlangsamung des Verkehrs.

Die Verbreiterung der Gehwege trage dazu bei, dass Fußgänger die Stadt sicherer erreichen können. Die einstigen Engstellen, vor allem im Bereich zwischen Autohaus und Ampelkreuzung an der Tiefgarage, hätten bei den Wegnutzern ein Unsicherheitsgefühl erzeugt.

„Die Lkw fuhren dicht an einem vorbei.“ Man habe sich dort nur mit Bauchweh bewegt, blickte er zurück. Jetzt sei der Gehweg besser nutzbar. „Man hat jetzt das Gefühl, man kann da richtig gut laufen“, resümierte er.