Die Höhen und Tiefen einer Krankenpflegeausbildung

Wertheim. Zu einem Filmabend laden am Donnerstag,21. Oktober, um 19 Uhr die evangelische Kirchengemeinde und das Grafschaftsmuseum in den Modersohnsaal im Grafschaftsmuseum ein.

Der Film „Zu jeder Zeit“ folgt den Höhen und Tiefen der Krankenpflege-Ausbildung in Frankreich. Neben den vielen schönen Momenten dieses vielfältigen Berufes werden die Auszubildenden auch auf den Umgang mit menschlichem Leid und körperlicher sowie geistiger Krankheit vorbereitet.

Jedes Jahr machen sich Tausende von Auszubildenden auf den Weg, Gesundheits- und Krankenpflegende zu werden. Sie lernen in Krankenhäusern, Rehakliniken, ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, wie vielseitig ihr zukünftiger Beruf ist. Sie verbringen viele Unterrichtsstunden in der Pflegeschule und büffeln anatomische, technische und rechtliche Grundlagen für ihr berufliches Handeln. Dies ist eine intensive Zeit, in der sie sich nicht nur Wissen aneignen, sondern erlebte Situationen auf verschiedenen Ebenen reflektieren.

Mit „Zu jeder Zeit“ ist Nicolas Philibert, dem Regisseur von „Sein und Haben“ ein lebendiger, berührender und wirklich aufmunternder Film gelungen. Der Film ist auf französisch mit deutschen Untertiteln. Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten des Projekts „Goldene Minuten“ wird gebeten. Anmeldung im Grafschaftsmuseum unter Telefon: 09342/301511 oder 512 oder per mail: grafschaftsmuesum@t-online.de im Internet. pm

