Die Eingemeindung vor 50 Jahren bot Anlass zum Feiern

Lindelbach. Das Dorf mit heute 471 Einwohnern gehört zu den 13 Gemeinden, die zuerst in die Stadt Wertheim eingemeindet wurden. Seit 1. Januar 1972 ist Lindelbach deren Teil. Dieses 50-Jahr-Jubiläum wurde in einer kleinen Feier im Rahmen der Ortschaftsratssitzung am Donnerstag gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei seiner Festansprache im Gemeinschaftsraum des Dorfes nach einem allgemeinen Rückblick erklärte, werde das Jahr 2022 auch kommunalpolitisch in die Geschichtsbücher eingehen – als „Jahr des Jubiläums von 13 Eingemeindungen“.

„Lindelbach stand damals mit an der Spitze der Bewegung, denn die Gemeinde gehörte zu den ersten, die sich Wertheim anschloss.“ Dies sei aus freien Stücken erfolgt, denn eine Anordnung des Landes zum Zusammenschluss habe es da noch nicht gegeben.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat Dörlesberg „50 Jahre Eingemeindung“ gefeiert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bilanzen Jahr voller Ereignisse geht zu Ende Mehr erfahren Im Bahnhof Wertheimer Mobilitätszentrale eingeweiht Mehr erfahren

Die Bürgerabstimmung über die Eingemeindung sei am 12. September 1971 erfolgt. Damals war Burkard Diehm Bürgermeister von Lindelbach. Wie der OB aus alten Unterlagen zitierte, waren 232 von damals 345 Einwohnern stimmberechtigt. 147 ginge zur Abstimmung. „Von ihnen stimmten 68 Prozent für die Eingemeindung.“ Die Wahlbeteiligung habe bei 63 Prozent gelegen. Es sei kein glanzvolles aber ein klares Ergebnis gewesen, so Herrera Torrez. Erster Ortsvorsteher des Dorfes sei Rudolf Diehm gewesen. Anders als in anderen Ortschaften, habe der Bürgermeister dieses Amt nicht mehr übernommen. Grund seien gesundheitliche Gründe gewesen. Rudolf Diehm habe die Dorfentwicklung stark mitgeprägt. Er ist inzwischen verstorben. Bei der Trauerrede habe man seine Leistungen hervorgehoben.

Sieben Forderungen

Das Stadtoberhaupt griff die sieben Forderungen auf, die sich Lindelbach im Eingemeindungsvertrag zusichern ließ. Punkt eins sei der Ausbau der restlichen Ortsstraßen gewesen. Ebenso erfolgt seien der geforderte Anschluss der Kanalisation an eine Gemeinschaftskläranlage und an die Aalbachwasserversorgung.

Der gewünschte Bau einer Leichenhalle hingegen wurde bis heute nicht realisiert. Ortsvorsteher Egon Schäfer ergänzte, die Lindelbacher seien mit ihrem Friedhof aber zufrieden. Wie der OB weiter ausführte, wäre eine weitere Forderung der Bau eines Sportzentrums mit Sporthalle, Sportplatz und Schwimmbad – gemeinsam mit den umliegenden Ortschaften – gewesen. Halle und Sportplatz gebe es, und ins Schwimmbad gingen die Lindelbacher nach Wertheim.

Ebenso im Eingemeindungsvertrag vereinbart habe man die Lösung des Problems eines Versammlungslokals im Dorf und die Anlage von Walderholungsplätze. Zu Letzterem bemerkte der OB, es gebe heute zahlreiche Orte zum Verweilen im Dorf.

Zahlreiche Forderungen seien umgesetzt worden, wenn auch nicht alle, resümierte er. Eine Stadt und ein Dorf entwickelten sich weiter, und so gebe es immer etwas zu tun. Er erklärte aber auch, bei so vielen Orts- und Stadtteilen könne man nicht jeden Wunsch erfüllen, vor allem nicht sofort. Das würde die Möglichkeiten einer Flächenstadt wie Wertheim übersteigen.

Lindelbach habe seine Selbstständigkeit vor 50 Jahren aufgegeben, aber nicht seine Eigenständigkeit und Eigenwilligkeit. Nicht jedes Vorhaben, das in der Stadt entwickelt worden sei, habe Lindelbach gut gefunden. Er verwies auf die Bedeutung von Ortschaftsrat und Ortsvorsteher als starke Stimmen, die dafür sorgen, dass die Anliegen des Dorfes gehört werden.

Ehrenamtliches Engagement

Die Ortschaften im Gefüge der Stadt Wertheim stünden für ihn für ein Miteinander und eine gesellige Gemeinschaft. Lob hatte er für das große ehrenamtliche Engagement im Dorf. Er appellierte an die Bürger, dieses weiter aufrecht zu erhalten. Er hoffte, die Bürger teilten die Meinung, dass es Lindelbach als Teil der großen Kreisstadt besser gehe und dankte für das gute Miteinander. Als Geschenk überreichte er, wie auch in den anderen Jubiläumsortsteilen, ein aktuelles Luftbild des Dorfes.

Ortsvorsteher Schäfer erklärte, vor 50 Jahren sei er 16 Jahre und schon kommunalpolitisch interessiert gewesen. Mit über die Eingemeindung abstimmen, habe er noch nicht gedurft. Nicht alle Einwohner seien damals für die Eingemeindung gewesen, es sei aber gut, dass es so gekommen ist. Hinsichtlich der Ortsstraßen bemerkte er, bei zwei Straßen im Dorf, die nach der Eingemeindung dazu kamen, gebe es am Rand noch Schotter, was nicht so schön sei. Auch die Flutlichtanlage für den Sportplatz hätte man sich nicht erst nach 50 Jahren gewünscht. Er betonte aber auch: Ohne die Aalbachwasserversorgung hätte Lindelbach nicht wachsen können.

Weiter erklärte er, der Bau des Gemeinschaftsraums habe die Ortschaft zum großen Teil selbst finanziert, durch Einnahmen aus dem Verkauf unter anderem der alten Schule sowie Eigenleistungen. Für eine Sanierung nach 50 Jahren hätte man sich im Haushalt 2022 zudem mehr Mittel gewünscht.

„Lindelbach war damals mit sieben Punkten im Eingemeindungsvertrag bescheiden und ist es heute noch.“ Die Einwohner des Dorfs seien zufrieden. „Uns geht es gut, auch wegen des guten Weins.“ bdg