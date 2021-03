Wertheim. Die ehemalige Wirtin der Wertheimer Burggastronomie ist tot. Sie starb wenige Tage vor ihrem 81. Geburtstag. Als Cäcilie Schuon im unterfränkischen Binsfeld bei Arnstein 1940 auf einem Bauernhof geboren wurde, war nicht absehbar, dass sie im späteren Leben einmal einen der schönsten Blicke auf Wertheim genießen sollte.

AdUnit urban-intext1

Sie wuchs als Waisenkind auf, nachdem ihr Vater 1944 im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Als älteste Tochter musste sie den Hof versorgen. Sie nahm eine Stellung in einer Wertheimer Familie an und half nebenbei am Wochenende noch am Buffet im Café Wien aus.

Cäcilie Schuon. © FRITZ SCHUON

Bei einem kurzen Ausflug auf die Wertheimer Burg lernte sie ihren späteren Mann Fritz kennen. Fritz’ Mutter hatte am 1. März 1963 die Restauration der Wertheimer Burg übernommen, und der Sohn half an den Wochenenden in Küche und Service mit. Noch im selben Jahr verlobten sich die beiden, und Cäcilie Schuon half daraufhin bei Fritz’ Mutter in Küche und Service mit.

Im Jahr 1969 übernahm Cäcilie Schuon, mittlerweile längst verheiratet, selbst die Bewirtung auf der Burg. Ihr Mann arbeitete derweil bei der Sparkasse und brachte es später sogar zum Sparkassendirektor.

AdUnit urban-intext2

Die Wirtschaft boomte und so bekam auch die Restauration auf der Burg immer größeren Zulauf. Viele Fremde kamen auf die Burg für den einzigartigen Ausblick. Diesen Blick konnte Cäcilie Schuon jeden Tag genießen, denn die Burg war neben der Arbeitsstelle auch ihr privates Zuhause. Als die Nachfrage nach größeren Feierlichkeiten von den Wertheimer Bürgern immer größer wurde, baute Familie Schuon den ehemaligen Marstall zu einem Veranstaltungssaal um und aus. Speisen und Getränke mussten dann eben aus der Küche dorthin getragen werden. Als besondere Attraktion gab es eine offene Feuerstelle, an der sich die Gäste selbst Würstchen oder Fleisch grillen konnten.

Im Jahr 1986 war dann allerdings Schluss. Sie gab die Restauration ab und widmete sich mehr der Familie oder half bei Fritz’ Bruder in der Gastronomie mit, der die ersten Messen in der Festhalle veranstaltete. Reisen mit ihrem Mann standen im Vordergrund. Bereits 1970 fuhr die Familie nach Mallorca, dann viele Jahre nach Tunesien, ins westliche Afrika oder die Türkei. Seit 2001 fuhren sie regelmäßig nach Indien. Eine schwere Erkrankung im Blutkreislauf bremsten Cäcilie Schuon jäh aus. Eigentlich wollte sie zu ihrem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr noch einmal groß feiern. fn