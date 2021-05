DHL eröffnet neue Packstation in Wertheim

Reinhardshof. DHL hat eine Packstation mit 52 Fächern in Wertheim in Betrieb genommen. Die Station am Aldi Markt rund um die Uhr zugänglich. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, können Kunden unabhängig von diesem Service bereits freigemachte Pakete auch ihrem Paketzusteller mitgeben.

Über Packstationen können Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden eine App. Für das Verschicken von Paketen ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

DHL stellt bundesweit tausende Packstationen zur Verfügung. Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind abrufbar. pm