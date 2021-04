DGB-Kundgebung diesmal in Wertheim

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“kommen die Gewerkschafter des Kreises am Samstag, 1. Mai, um 10 Uhr auf dem Wertheimer Marktplatz zusammen. Wie es in einer Mitteilung des DGB heißt, wird zunächst OB Markus Herrera Torrez ein Grußwort sprechen. Nach einem Redebeitrag von Uwe Terhorst, Referent der katholischen Arbeitnehmerseelsorge, wird die Mairede von Andreas Klose, Bezirksleiter Stuttgart der IG Bergbau, Chemie, Energie, den Abschluss bilden.

Im Aufruf des DGB heißt es: „Niemand bewältigt diese Krise allein. Nur gemeinsam mit allen Beschäftigten und mit Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und nicht auf schnelle Profite setzen, wird es uns gelingen, rasch die Krise zu überwinden.“ Bernhard Löffler, DGB-Regionsgeschäftsführer Nordwürttemberg: „Wir setzen mit allen Mitgliedsgewerkschaften ein Zeichen gegen Spaltung. Nicht der Markt hat uns durch die Krise geholfen, sondern ein starker Sozialstaat. Deshalb muss die ,Schwarze Null’ weg und Vermögende und Superreiche müssen deutlich stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden.“

Zum zweiten Mal steht der Tag der Arbeit im Zeichen der Corona-Pandemie. Im Land sind 35 Kundgebungen geplant, mit Abstand und entsprechenden Hygienekonzepten.

Ver.di Geschäftsführerin Katharina Kaupp betont: „Wir werden mit den vereinbarten Hygieneregeln unserer Verantwortung gerecht. Wir wissen auch, was den Kollegen auf den Intensivstationen abverlangt wird, aber gerade deshalb ist es uns auch wichtig, auf die Straße zu gehen und die Missstände in der Pflege aber auch im gesamten Gesundheitswesen öffentlich zu benennen. Dass, der Sparzwang im Gesundheitswesen falsch war, können wir heute in den Krankenhäusern oder aber auch den Gesundheitsämtern erleben. Da muss sich was ändern, und zwar schnell.“

Harald Gans, Erster Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis, sieht die gesamte Arbeitswelt im Umbruch: „Wir erleben durch Corona beschleunigte Veränderungs- und Transformationsprozesse. Dabei spielen auch Klimawandel und fortschreitende Digitalisierung eine wichtige Rolle. Diese Prozesse arbeitnehmerfreundlich mit zu gestalten, ist unter den aktuellen Bedingungen eine Herausforderung, der wir uns aber gerne und erfolgreich stellen, wie nicht zu letzt die aktuelle Tarifrunde gezeigt hat“, sagt Gans.

„Corona hat alte Soll-Bruchstellen in Gesellschaft und Arbeitswelt deutlich werden lassen. Nun gilt es, solidarisch Lösungen aus der Krise zu suchen und einiges neu ins Lot zu bringen. Hier gibt es viel zu tun: ob beim Thema Wohnen, Mobilität, Verteilungsgerechtigkeit, Ausbildung, Studium, Rente oder auch in Fragen der Mitbestimmung“, meint DGB-Regionssekretärin Silke Ortwein. Es wird Videostreams geben. So wird beispielsweise die Hauptkundgebung mit Martin Kunzmann aus Reutlingen von 11 Uhr an live auf YouTube unter https://youtu.be/g5WX8uSGAHQ und auf Facebook unter https://fb.me/e/244Ux4iwC übertragen.

Aus Berlin wird es vom DGB-Bundesvorstand um 14 Uhr einen Livestream geben, an dem sich Menschen aus ganz Deutschland beteiligen. Unter dem Hashtag #SolidaritätIstZukunft wird es im Netz vielfältige Aktionen geben. dgb

