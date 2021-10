Die Wertheimer erfuhren am 1. November 1941 aus der in der Zeitung erschienenen Traueranzeige, dass Oberstleutnant Dr. phil. Karl Hotz „als Feldkommandant in Frankreich den Tod gefunden hat“. Über die tragischen Umstände verlautete nichts. Erst nach über einem Jahr erfuhr nach Rückfrage die Schwester des Ermordeten aus einem Brief des Adjutanten vom 3. März 1943 Näheres über den Hergang der

