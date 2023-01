Deutlich weniger Geburten während der Pandemie in Wertheim verzeichnet

Haben die Pandemie und die beiden Lockdowns für eine steigende Zahl der Geburten im Main-Tauber-Kreis gesorgt? Oder überwog eher die Unsicherheit bei den zukünftigen Eltern, und die Zahlen sanken?

Wertheim/Main-Tauber-Kreis. Es gibt manchmal Zeiten, da hat man das Gefühl, die halbe Welt ist schwanger – auch wenn es statistisch dann nachweislich keinen signifikanten Anstieg der Geburten gibt.

Doch wie haben sich die Geburten während der letzten zwei Jahre entwickelt? Hatten Pandemie und zwei Lockdowns einen Einfluss auf die Geburtenrate im Kreis? Die Fränkischen Nachrichten gingen dieser Frage nach.

Aussagekräftig ist natürlich die Anzahl der Kinder, die sozusagen von Geburt an Wertheimer sind, aber beispielsweise in Würzburg oder Bad Mergentheim das Licht der Welt erblickten.

Deutlicher Rückgang in Wertheim

Das Bürgerservice-Zentrum Wertheim hat für die Main-Tauber-Stadt folgende Zahlen herausgegeben: Vor Corona, im Jahr 2018 wurden 216 Kinder geboren, deren Eltern in Wertheim wohnen, 2019 waren es 214 Kinder, im Jahr 2020 nur noch 207 Kinder, 2021 dann der größte Rückgang auf 182 Kinder und 2022 ein weiterer großer Rückgang auf lediglich 167 Kinder.

Das erste Neugeborene, das in diesem Jahr in Wertheim beurkundet wurde, erblickte übrigens am 4. Januar das Licht der Welt.

Die Anzahl der Kinder, die in der Rotkreuzklinik geboren wurden, ist seit Schließung der Geburtshilfe in der Rotkreuzklinik naturgemäß stark zurückgegangen und lässt damit aufgrund der Schließung keine Vergleiche mit der Vor-Corona-Zeit zu.

Zahlen stagnieren in Werbach

Melanie Reinhardt arbeitet beim Einwohnermeldeamt in Werbach. Nach Durchsicht der Unterlagen stellte sie fest, dass die Geburtenzahlen in Werbach in den vergangenen Jahren stagnierten – also kein eindeutiger Trend festzustellen ist. So wurden im Jahr 2018 insgesamt 29 Babys als echte Werbacher geboren. Im Jahr 2019 waren es 33. Nach dem ersten Pandemiejahr zählte man im Jahr 2021 insgesamt 28 Geburten und im vergangenen Jahr 31 waschechte Werbacher Babys. Das erste Neugeborene kam am 9. Januar auf die Welt und ist ein Gamburger Mädchen. Wie Standesbeamtin Verena Bopp mitteilte, gibt es in Werbach übrigens pro Jahr maximal eine Hausgeburt.

49 kleine Külsheimer

Ganz anders zeigt sich die Situation in Külsheim, wie Julia Gehrig vom Standesamt mitteilt. Waren es im Jahr 2018 insgesamt 38 Geburten, gab es 2019 ein Absinken auf 28 Geburten. Fast eine Verdoppelung dagegen wurde 2021 verzeichnet. Die Kommune registrierte insgesamt 54 Geburten. Im vergangenen Jahr dann war ein leichter Rückgang auf 49 Geburten zu verzeichnen, die immer noch über dem Durchschnitt vor der Pandemie lagen. In Külsheim wurde in diesem Jahr (Stand 21. Januar) ein neuer Erdenbürger begrüßt.

Tauberbischofsheimer Trend

In der Verwaltung in Tauberbischofsheim werden diese Zahlen noch „händisch“ erfasst, wie Pressesprecherin Helga Hepp auf Anfrage mitteilte und eine Auswertung aufwendig machen. In der Kreisstadt habe man im Jahr 2018 genau 111 Geburtsmitteilungen erhalten. 2019 waren es 122 und im Jahr 2021 insgesamt 119. Im vergangenen Jahr erblickten 118 Tauberbischofsheimer dann das Licht der Welt. Wie Helga Hepp weiter mitteilte, wurde das erste Kind in diesem Jahr nach aktuellem Kenntnisstand am 2. Januar geboren.

In Bad Mergentheim gemeldet

In Bad Mergentheim blieben die Zahlen stabil: 2018 waren es 240 Neugeborene, die von Geburt an Bad Mergentheimer sind. 2019 kamen insgesamt 230 neue Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Welt. Im Jahr 2021 waren es nur noch 222 Geburten.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl dann wieder leicht an auf 224. Lässt man den Blick in den Akten jedoch über die vorangegangenen Jahre schweifen, so ergibt sich eine Zunahme. „Die insgesamt steigenden Kinderzahlen in Bad Mergentheim ergeben sich auch aus dem starken Zuzug in diesen Altersgruppen“, erklärte Carsten Müller, Pressesprecher der Kurstadt. Das erste Bad Mergentheimer Kind im Jahr 2023 kam am 2. Januar zur Welt.

Sprunghafte Zunahme im Caritas

Sprunghaft zugenommen hat vor allem die Anzahl der Geburten im Caritas-Krankenhaus. „Dies liegt daran, dass wir mit dem Caritas-Krankenhaus mittlerweile die einzige Entbindungsklinik im Main-Tauber-Kreis haben. Das hat zur Folge, dass die werdenden Eltern von sehr weit weg zu uns nach Bad Mergentheim kommen. Hier entbinden beispielsweise Mütter aus Möckmühl, Bürgstadt oder Kreuzwertheim“, so Müller. Im Jahr 2018 gab es im Caritas-Krankenhaus 1199 Geburten, im Jahr 2019 waren es 1151 Geburten. Im Jahr 2021 folgte dann der Anstieg auf 1329 Geburten und im Jahr 2022 auf 1335 Geburten.

Das erste Neugeborene erblickte in der Caritas-Klinik übrigens schon eine Stunde nach Mitternacht, am 1. Januar 2023 das Licht der Welt. An diesem Neujahrstag wurden insgesamt sogar fünf Kinder im Krankenhaus geboren.

Deutschlandweiter Trend

Doch wie entwickelten sich die Zahlen im gesamten Bundesgebiet? Im Jahr 2018 verzeichnete man laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 787 523 Geburten. 2019 waren es dann 778 090. Doch das war es mit dem Rückgang. Denn 2021 stieg die Anzahl der Geburten sprunghaft auf insgesamt 795 517 Neugeborene an. Noch hat das Statistische Bundesamt die Zahlen für 2022 nicht veröffentlicht. Erste Vergleiche deuten jedoch auf einen Rückgang hin.

Zur Erinnerung

Ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der Geburten deutlich an. Dieser Baby-Boom erreichte 1964 seinen Höchststand. Damals erblickten in Deutschland 1,36 Millionen Babys das Licht. Von da an ging es bergab. Mit 663 000 Neugeborenen wurde im Jahr 2011 die niedrigste Geburtenzahl seit 1946 registriert.