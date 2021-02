Noch ist der Winter nicht ganz ganz vorbei und noch stehen die Bauhofmitarbeiter „Gewehr bei Fuß“. Für eine erste Bilanz der Einsätze hat sich Leiter Jürgen May trotzdem Zeit genommen.

Wertheim. „Kommen Sie, Sie werden staunen“, sagt Jürgen May und winkt mir, damit ich ihm im gehörigen Abstand in das Salzlager folge. War der speziell belüftete Bau vor fast genau einem Jahr noch sehr gut gefüllt, so präsentiert sich an diesem Mittwoch ein ganz anderes Bild. „Dabei habe ich 50 Tonnen noch zusätzlich liefern lassen“, erklärt May. Die hatte der Leiter des Baubetriebshofs Wertheim in weiser Voraussicht schon vorbestellt.

Wurden im Winter 2019/20 insgesamt nur rund 120 Tonnen Streusalz vom Baubetriebshof verbraucht, so waren es in diesem Winter bisher rund 550 Tonnen. „Endlich mal wieder ein normaler Winter“, ordnet May die Zahl ein. Zum Vergleich zieht er das Winterdienstbuch heran, indem alle Einsätze mit zahlreichen Bemerkungen erfasst sind. Schnell zusammengerechnet kommt May auf 23 Streugänge seit November. Im eher milden Winter 2019/20 waren es dagegen nur neun Streugänge (Winter 2017/18 in Summe 23 Streugänge, Winter 2014/15 insgesamt 18 Streugänge). Dazu kommt, dass die Mitarbeiter dieses Mal häufig den ganzen Tag im Einsatz waren, um Haupt- und Nebenstraßen schnee- und eisfrei zu halten, erklärt May.

29 Mitarbeiter im Einsatz

Drei Unimogs für weitere Strecken, ein Großschlepper und zwei Kleinschlepper, dazu vier Fußkolonnen mit bis zu fünf Mitarbeitern mussten koordiniert werden. „Unter Corona-Bedingungen gar nicht so einfach“, sagt May. Denn auch er war verpflichtet, die 29 Mitarbeiter in drei Gruppen zu teilen, die keine Berührungspunkte haben durften. Konnte er die Jahre zuvor die Mitarbeiter nach Bedarf mal „umsetzen“, ging das dieses Mal eben nicht. Der deutlich geringere Krankenstand sorgte jedoch für Entspannung. Zusätzlich wurden Umkleiden abgetrennt und ein weiterer Aufenthaltsraum gebaut. Inzwischen haben sich alle Mitarbeiter an die Teilung gewöhnt.

Fast genauso wie an die besonderen Herausforderungen, die in jedem Winter auftreten. Auf die Frage danach braucht der Leiter des Baubetriebshofs gar nicht überlegen, denn der 8. Februar liegt noch nicht lange zurück. „Der Boden war durch die Plusgrade noch richtig warm, als der erste Schnee fiel. Der schmolz dann unter der dicken Schneedecke und bildete eine Eisschicht“, erläutert May die besondere Situation. Man habe dadurch gar nicht alles wegschieben können. Im Normalfall sorgt auf einer gut befahrenen Straße der Autoverkehr für die „Einarbeitung“ des Streuguts und die Verdrängung des losen Schneematschs, so fehlte dieser an jenem Montag. Gegen Abend brachen die Mitarbeiter dann die Räum- und Streuaktion ab, weil das Salz immer wieder sofort zuschneite.

Gut vorbereitet

Nur sieben Tage später forderte dann der Eisregen die Einsatzkräfte erneut. „Wir wussten, was auf uns zukommt und waren gut vorbereitet, hatten ab 13.30 Uhr schon mal vorgestreut“, sagt May nach einem kurzen Blick in das Winterdienstbuch. Als dann um 16.20 Uhr der Eisregen einsetzte, habe man durch die Vorabmaßnahme das Eis wesentlich besser „los gebracht“. Dass die eigenen Fahrzeuge dadurch keine Schneeketten benötigten, war ein weiterer Vorteil des „Vorabstreugangs“. Aber die Mitarbeiter des Baubetriebshofs können noch so umsichtig und fleißig räumen und streuen – Bürger, die sich beschweren, gibt es jedes Mal. „In diesem Jahr sogar mehr als sonst – na ja, wir hatten ja auch mehr Winter“, schmunzelt May. Immer wieder musste er die Anrufer auf den bestehenden Einsatzplan und die festgelegte Priorität der Straßen für die Räumung hinweisen.

An der Reihenfolge wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern, ist sich May sicher.