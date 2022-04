Neues im Roxy-Kino - „King Richard“, für den Will Smith gerade den Oscar als Bester Hauptdarsteller bekommen hat, läuft am Dienstag und am Mittwoch um 19.45 Uhr Der steile Weg zu Tennis-Stars lief über den Vater

Förderte schon früh die Tennis-Karriere seiner Töchter: Richard Williams, Vater der äußerst erfolgreichen Schwestern Venus Serena, denen er trotz hartem Training die Kindheit bewahren wollte. © Paramount