Der neue Vorsitzende heißt Herbert Alexander Gebhardt

Wertheim. Die Hauptversammlung des Fremdenverkehrsvereins Wertheim fand kürzlich im Anschluss an eine Wanderung auf der Burg statt.

Rund 30 Interessierte waren zunächst bei der Saisonauftakt-Wanderung von der Main-Tauber-Halle über die Mühlensteige zum Liselotte-Gebhardt-Weg und von dort zum Haidhof unterwegs. Dort gaben Karlheinz Sommer und Günther Ascher Erläuterungen zu dem Denkmal gaben, das nach einer Hungersnot zum Dank an den Wertheimer Grafen errichtet wurde.

Auf der Wertheimer Burg eröffnete später die stellvertretende Vorsitzende Helga Hiller die Versammlung. Beim Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erinnerte man besonders an den gestorbenen Vorsitzenden Udo Klüpfel und an den Ehrenvorsitzenden Kurt Schuon.

Coronabedingt war Hillers Rechenschaftsbericht kurz. Den Kassenbericht trug Herbert Alexander Gebhardt vor, den Bericht über die Kassenprüfung Georg Tagscherer. Auf dessen Antrag hin erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung.

Vor den Neuwahlen erfolgte per Satzungsänderung die Erweiterung des Vorstands um ein Beisitzer. Gewählt wurden Herbert Alexander Gebhardt als neuer Vorsitzender, Waltraud Gimple als neue Kassiererin und Marlene Schuon als neue Beisitzerin. In ihren bisherigen Ämtern bestätigten die Mitglieder die stellvertretende Vorsitzende Helga Hiller, Schriftführerin Renate Klüpfel und Wanderwart Manfred Görlich. Georg Tagscherer und Walter Rempt fungieren als Kassenprüfer.

Bei den eingereichten Anträgen ging es um die Einführung einer Kostenpflicht bei den Wanderungen, was mehrheitlich abgelehnt wurde. Ein anderer Antrag befasste sich mit Satzungsänderungen, die aber erst noch im Vorstand beraten werden müssen.

Als Anerkennung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Wegewart wurde Manfred Görlich zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt darüber eine Urkunde.

Zum Abschluss wurde der Wanderplan 2022 ausgehändigt. Ob in diesem Jahr wieder ein Ausflug stattfinden kann, ist noch offen.

Die nächste Monatswanderung findet am Mittwoch, 27. April, statt und führt zum Forsthaus „Diana“ bei Nassig. zug