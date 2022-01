Der Name ist hier Programm: „Ferien sind schön“

Wertheim. Die Stadt Wertheim bietet auch in diesem Jahr eine Ferienbetreuung für Schulkinder an. Sie wird von der kommunalen Jugendarbeit organisiert und findet im Jugendhaus Soundcafé in der Luisenstraße statt. Um die Urlaubsplanung zu erleichtern, können Familien die Ferienbetreuung bereits jetzt online buchen.

Wie beliebt „Fids für Kids – Ferien in Deiner Stadt“ ist, zeigen die Zahlen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Demnach erstreckte die Betreuung sich im vergangenen Jahr auf 29 Tage und wurde 369 Mal von Schulkindern genutzt. Vier ergänzende Ferienangebote für ältere Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Sommer 43 Mal gebucht.

An den Ferienaktionen am Jugendtreff 114, die ebenfalls im Sommer in Kooperation mit dem Familienzentrum Wartberg-Reinhardshof stattfanden, nahmen in insgesamt 120 Schulkinder an zehn Angebotstagen teil.

In diesem Jahr erstreckt sich die Ferienbetreuung auf folgende Zeiträume:

Ostern: 13. bis 22. April (Anmeldung bis 20. März).

Pfingsten: 7. bis 17. Juni (Anmeldung bis 8. Mai).

Sommer: 28. Juli bis 19. August (Anmeldung bis 26. Juni).

Herbst: 31. Oktober bis 4. November (Anmeldung bis 3. Oktober).

Die Basisbetreuung findet im Jugendhaus Soundcafé statt. Eltern können für ihre Kinder zwei Zeitmodelle (nur wochenweise) buchen: * Vormittagsbetreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr inklusive Frühstück; Ganztagsbetreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr inklusive Frühstück.

Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung zwischen zehn und 50 Prozent auf das gesamte Angebot. Auf vielfachen Wunsch gibt es ein gemeinsames Frühstück, das im Preis bereits inbegriffen ist. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, finden regelmäßige Testungen statt, so die Verantwortlichen.

Die Basisbetreuung enthält abwechslungsreiche Angebote. Unter dem Motto „Ferien sind schön“ können sich die Kinder während der Betreuungszeit an den verschiedensten Aktivitäten beteiligen. Programme und Raumgestaltung sind so gewählt, dass die Mädchen und Jungen zum Ausprobieren und Experimentieren angeregt werden.

Jedes Kind kann einzigartige Ideen entwickeln, die durch partnerschaftlich agierende Betreuer wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Das Mehrzweckspielfeld im Außengelände und eine Turnhalle in der Nähe bieten Platz zum Toben.

Informationen zum Angebot, zu den Anmeldeformalitäten und den Kosten gibt es auf der Internetseite der kommunalen Jugendarbeit unter www.jugendarbeit-wertheim.de. Hier steht auch das Online-Formular für die Anmeldung bereit. Eine persönliche Anmeldung ist im Jugendhaus Soundcafé während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr) möglich. stv