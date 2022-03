Eine zentimeterdicke Mappe voller Visitenkarten liegt auf dem Tisch. Hubert Grönert zieht jene des Mannes hervor, um den es im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten gehen soll: Wladimir Putin.

Was kaum jemand weiß: Der Kreml-Herrscher, der in diesen Tagen die Ukraine mit einem blutigen Krieg überzieht, war einst in Wertheim. Hubert Grönert hatte ihn im Rahmen seiner

...