Der „kleine Mann“ und die Bürokratie

Das Ensemble de Badsichen Landesbühne bescherte dem Publikum mit dem Stück „Der Hauptmann von Köpenick“ einen tollen Theaterabend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. Bürokratische Hürden, die widersinnig und unlogisch sind, manchmal komisch, manchmal unmenschlich – beinah jeder kann ein Lied davon singen. Und auch davon, dass Menschen zunächst nach ihrem Äußeren beurteilt oder gar verurteilt werden. Und so ist das gleichzeitig komische und tragische Stück „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer aus dem Jahr 1931 noch immer hoch aktuell, auch wenn die damalige Uniformenbegeisterung vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist.

Doch egal, ob man die aktuellen Bezüge berücksichtigen will oder nicht: die Badische Landesbühne bot am Dienstag auf jeden Fall in bestem Berlinerisch zwei Stunden gleichermaßen anspruchsvolles, gekonnt gespieltes und unterhaltsames Theater.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und dass, obwohl zwei Schauspielerinnen krankheitsbedingt ausgefallen sind. Doch Lydia Fuchs als Ersatz für Sina Weiß und die sehr kurzfristig eingewechselte Evelyn Nagel meisterten ihre Vertretung mit Bravour. Abgesehen vom Textbuch, das mit auf der Bühne war, fiel es nicht auf, dass hier nicht die Originalbesetzung aktiv war.

Überhaupt wurde von den Schauspielern viel gefordert, übernahmen sie doch meist mehrere ganz unterschiedliche Rollen, die sie mit Gestik und Mimik zum Leben erweckten und damit die verschiedensten Menschentypen, die jeder irgendwie aus seinem Umkreis kennt, aufs Korn nahmen.

Ob es die patente Näherin Frau Wabschke (Evelyn Nagel) ist, die nicht versteht, warum Knöpfe exakt nach Zollstock sitzen müssen, der militärverliebte Gefängnisdirektor (Stefan Holm), der nur an seiner Karriere interessierte Bürgermeister (Martin Behlert) und seine ihn antreibende Frau (Elena Weber), jede Figur schafft es, das man sich an ihr reibt, über sie lacht oder mit ihr mitfühlt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und zwischen all dem irrt und stolpert die Hauptfigur, der gelernte Schuster Wilhelm Vogt (Tobias Strobel) durch sein Leben. Eigentlich möchte der ehemalige Häftling doch nur ein ehrliches Leben beginnen, doch aus dem Teufelskreis der Bürokratie kommt er nicht heraus: Ohne Aufenthaltserlaubnis keine Arbeit, ohne Arbeit keine Aufenthaltserlaubnis – manch eine Posse im Zusammenhang mit dem heute gültigen Ausländerrecht kommt einem da leicht in den Sinn.

Die Bezüge zum Heute konnte man auch im von Tilo Schwarz gestalteten Bühnenbild entdecken. Das innere Drehmoment, ein verschobener offener Quader, wurde während der Umbauphasen immer wieder mit projezierten Bildern aktueller Großstadtverlorenheit gestaltet, seien es Schnellstraßen oder Wohnblöcke.

Was manchen Zuschauer überrascht haben mag, ist, dass das, wofür man den Hauptmann von Köpenick vermeintlich kennt, die Zweckentfremdung der Uniform, erst im letzten Viertel auf die Bühne kommt. Davor legte Zuckmayer großen Wert darauf zu zeigen, wie dieser eigentlich doch liebenswerte und überhaupt nicht bösartige Kriminelle keinen anderen Ausweg mehr sieht, als sich als Hauptmann auszugeben und rein auf Grund seines Äußeren für eine Autorität gehalten zu werden, das Rathaus besetzt und den Bürgermeister festnehmen lässt. Das Stück fußt auf einer tatsächlichen Begebenheit aus dem Jahr 1906.

Als durch den aufziehenden Nationalsozialismus die überwunden geglaubte Militärverherrlichung des Kaiserreichs wieder en vogue wird, bringt das den Autor, der sich schon in früheren Stücken über den Corpsgeist lustig machte, zu seiner bis heute bekannten Komödie.

Denn bei aller Wut über die Ungerechtigkeiten und das Kopfschütteln über das Agieren so mancher Figuren bleibt am Ende das Lachen über all die komischen Szenen, etwa des selbstverliebte Leutnants (Lukas Maria Redemann), der unfreiwillig in eine Schlägerei gerät.

Und die Freude, dass am Schluss der kleine Mann gewinnt und nicht die Obrigkeit.

Und wie eigentlich immer bei den Aufführungen der Landesbühne die Erinnerung an einen tollen Theaterabend.