Wertheim. Über 30 Interessenten, zumeist Mütter, nahmen am Montag an einem virtuellen Elternkompass per Videokonferenz teil. Bernd Stanjek von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas im Tauberkreis referierte zum Thema „Regeln und Grenzen eine Herausforderung für Eltern und Kinder.“ Dabei gab es für die Eltern zahlreiche praktische Tipps.

„Grenzen setzen gehört zum erzieherischen Alltag in jeder Familie“, sagte er. Grenzen schränkten nicht nur ein. „Sie geben auch Sicherheit und Orientierung.“ Er verwies darauf, dass besonders bei den Themen Grenzen und Konsequenzen viele Eltern eine große Unsicherheit ihrer eigenen Rolle erlebten. Diese Unsicherheit führe dann oft zu widersprüchlichen, halbherzigen, unklaren Hinweisen und Verhaltensweisen, die Kinder verunsicherten.

Bernd Stanjek referierte über das Thema „Grenzen setzen“. © Caritasverband

Kinder könnten sich noch nicht an die Spielregeln mitmenschlichen Zusammenlebens halten. „Sie orientieren sich an ihren Bedürfnissen.“ Diese müssten zunächst auch befriedigt werden, um Grundsicherheit zu erlangen. „Sie müssen dann aber lernen, dass es andere Menschen mit anderen Bedürfnissen gibt“, erklärte der Diplom- Sozialpädagoge und systemische Familientherapeut.

Grenzen aufzeigen bedeute, verantwortlich Orientierung zu geben, wohlüberlegt Einhalt zu gebieten und Kindern Werte und Regeln des Zusammenlebens vorzuleben und vorzugeben, führte er aus. „Grenzen setzen, erfordert Klarheit und Standfestigkeit der Eltern.“ Gerade aus der Verunsicherung darüber, was richtig ist und was nicht, erlebten viele Eltern oft eine große Hilflosigkeit. „Sie als Eltern sollten lernen, ein Gespür dafür zu bekommen, was passend ist, der eigenen erzieherischen Kompetenz vertrauen und dann verantwortungsvoll handeln!“, riet er.

Keine Fragen stellen

Es folgten eine große Zahl praktischer Tipps aus verschiedenen Bereichen. Dazu stellte der Referent verschiedene Fallen vor, in die Eltern beim Setzen von Grenzen tappen könnte. Zu diesen zeigte er jeweils hilfreiche Alternativen auf.

Weniger optimal sei es, Anforderungen als Fragen zu formulieren. „Hinter den Fragen steht oftmals die klare Vorstellung der Eltern, was zu tun ist.“ Um ihre Forderung aber nicht autoritär auszudrücken, werde diese als Frage formuliert. So hofften sie, einen Konflikt zu vermeiden. Besser sei es, klare Botschaften mit Begründung zu geben, beispielsweise: „Es ist spät genug. Ich möchte, dass du jetzt ins Bett gehst!“ Ab dem Grundschulalter verstünden die Kinder solche Erklärungen, in einfachen Fällen auch schon im Kindergartenalter.

Eine alltägliche Situation sei auch, dass Eltern Anweisungen aus dem Hintergrund geben, während das Kind im Spiel vertieft ist. Diese seien zumeist wenig erfolgreich. Erfolgversprechender sei es, direkten Kontakt herzustellen. „Gerade bei unangenehmen Forderungen heißt dies: zum Kind hingehen, auf Augenhöhe gehen, eventuell Anfassen und klar und eindeutig sagen, was zu sagen ist.“ Danach sollte der Erwachsene warten, bis das Kind auch das Geforderte gemacht hat. Denn wenn sich Eltern zu früh abwenden, wird das Aufgetragene vom Nachwuchs schnell vergessen.

Erwachsene sagten Kindern häufig, was sie nicht tun sollen. Besser sei es jedoch, positiv formulierte klare Erwartungen zu äußern. Auch Aufforderungen ohne Vorwarnung, wie die Aussage „Sofort kommst Du hierher“, dürften viele Teilnehmer schon einmal verwendet haben. „Hilfreicher ist es, Vorlaufzeiten einzuplanen.“ Dies gelinge mit Aussagen wie: „In zehn Minuten müssen wir los.“ Oder: „Wenn Du zu Ende gespielt hast, fang nichts Neues an.“ Auch die klassischen Warum-Fragen wie „Warum hast du das gemacht?“ seien nicht optimal. Besser sei es, nach Lösungen zu suchen, beispielsweise mit der Frage: „Hast du eine Idee, wie du das Problem lösen kannst?“ Statt Appelle an die Einsicht des Kindes sollten Eltern genau erklären, was sie vom Kind erwarten und dies auch begründen. Angedrohte Konsequenzen sollten angemessen und umsetzbar sein.

Zudem gab er Tipps, Konflikten vorzubeugen. „Achten sie mehr auf das Gute, Lobenswerte“. Eltern sollten auf Vereinbarungen statt Anordnungen setzen und angemessenes Verhalten loben und verstärken. „Klare Regeln, die für alle Gültigkeit haben, erleichtern das Zusammenleben und ersparen überflüssige und immer wieder aufkommende Auseinandersetzungen.“ Weiterhin gab er den Tipp, vor dem Androhen von Konsequenzen erst durchzuatmen und sich zu fragen, ob die geplante Konsequenz sinnvoll ist. Dabei sollten Eltern sich ihre eigene Gemütslage bewusstmachen, denn die meisten Konsequenzen würden verhängt werden, wenn Eltern gestresst sind. Stanjek ging auch auf Fragen der Teilnehmer ein. So wurde berichtet, ein dreijähriger Junge verbringe einen schönen Tag bei Freunden und raste zu Hause dann aus. Stanjek erklärte, dies würden fast alle Eltern kennen. Das eigene Zuhause sei ein Schutzraum, der Kindern Sicherheit gibt. Dass sie dort ihren Frust rauslassen, sei auch ein Zeichen der Geborgenheit und guten sicheren Bindung.

Abschließend gab er den Eltern mit auf den Weg, niemand müsse in der Erziehung perfekt sein. Sie sollten sich nicht überfordern. Er bot zudem die Unterstützung der Beratungsstelle an, wenn Eltern Fragen haben oder Hilfe benötigen. Termine können unter 09341/92201212 vereinbart werden. bdg