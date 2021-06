Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Konzert - Britischer Syntie-Pop zum zweiten Mal in Wertheim / Und dann singen alle: „You just can’t get enough“ Depeche Reload lockte viele Besucher auf die Wertheimer Burg

Hermann Rang, Frontmann der Band Depeche Reload hatte die Besucher des Konzertes im Wertheimer Burggraben jederzeit im Griff. © Matthias Ernst