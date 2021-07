Den Zorn nicht siegen lassen

Wunderschöne Sonnenuntergänge haben wir in unserer Region in den vergangenen Tagen erleben dürfen – eindrucksvoll, vor allem dann, wenn sich dazu noch Gewitterwolken am Horizont aufgetürmt haben.

Gerne beobachte ich in den Abendstunden das Himmelsspiel, denn ich habe festgestellt, dass es mir gut tut. Wenn ich zu Hause bin, setze ich mich dazu gerne auf unsere Terrasse oder an den Main. Bin ich noch unterwegs, kann es auch passieren, dass ich anhalte, um diese Zeit des Sonnenuntergangs auszukosten.

Ich freue mich an der Schönheit der Farben des Horizontes und der Landschaft und spüre, dass ich dabei auch innerlich zur Ruhe komme. Über das, was mich am Mittag oder wenige Minuten vorher noch enorm aufgeregt und gefordert hat, scheint nun die Abendsonne, hüllt alles in ihr Licht und löst manchen Ärger regelrecht in Luft auf. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen (Eph 4, 26) heißt es darum vielleicht in der Bibel nicht ohne Grund.

Mit einem Zorn über den Tag, über die Arbeit oder auch die Familie oder Freunde ins Bett zu gehen, tut niemandem gut. Oft bewegt einen das, was einen tagsüber so aufgewühlt hat, die ganze Nacht: Es raubt einem den Schlaf, man liegt die ganze Nacht wach und steigt am nächsten Morgen nicht frisch und fröhlich, sondern völlig gerädert und übernächtigt aus dem Bett.

Mir gefällt der Rat des biblischen Wortes sehr, die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen zu lassen. Er sagt mir: Schließe, bevor ein Tag zu Ende geht, Frieden mit dem, was dich aufgeregt hat. Lege, bevor die Sonne untergeht, ab, was abzulegen ist, damit du auch gut durch die Nacht kommst. Am nächsten Morgen schaut die Welt schon wieder anders aus, manches hat sich von allein geklärt, anderes sieht man nur wenige Stunden später mit anderen Augen – und man hat viel Energie gespart.

Nun findet sich leider nicht jeden Abend ein schöner Sonnenuntergang zum Ablegen des Tages und manche Tage sind auch ganz und gar verregnet. Aber auch ohne Sonnenuntergang kann ich mir bewusst Zeit nehmen, einen Tag zu einem guten Abschluss zu bringen. Die alte Tradition des Abendgebetes gefällt mir ebenso: Vor dem Zubettgehen sammle ich einfach meine Gedanken. Ich denke darüber nach, was an dem Tag gelungen war, was noch offen ist und was mir zugesetzt hat – und dann ist es gut. Ein Gebet ist ja ein Gespräch mit Gott so wie ein Gespräch mit jemandem, den man sehr mag.

Als Mutter habe ich darum abends gerne mit meinen Kindern den Tag in den Blick genommen, bevor wir alle zusammen ein Abendlied gesungen haben. Einmal, als unsere Tochter noch ganz klein war, war sie voller Zorn über die Welt. Da haben wir ihre Wut einfach gemeinsam in einem hohen Bogen aus dem Fenster geworfen. Sie ist dann extra noch einmal aus dem Bett geklettert und hat aus dem Fenster geschaut: „Ja, da draußen ist sie viel besser aufgehoben!“, meinte sie im Anschluss und schlief wenige Minuten später tief und fest. Vielleicht probieren Sie das auch einmal für sich aus: Um gut in die Nacht zu kommen oder im anstehenden Urlaub alles hinter sich zu lassen, was Ihnen in den letzten Tagen und Wochen widerfahren ist: Knüllen Sie es zusammen und werfen es aus dem Fenster.

Dekanin Wibke Klomp, Wertheim

