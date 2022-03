Den Krieg in der Ukraine verurteilt

Wertheim. Der Vorstand des CDU-Stadtverbands Wertheim tagte am Donnerstag im Hotel „Kette“. Dabei war der Krieg in der Ukraine Thema. Dieser werde auch Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger in Wertheim haben, so Stadtverbandsvorsitzender Jochen Wältz.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, verurteilten die Vorstandsmitglieder den Angriffskrieg Putins auf das Schärfste. Nur durch Völkerverständigung könnten Frieden und Wohlstand gesichert werden. Man lobte die Geschlossenheit der Europäischen Union und die neue Position der Bundesregierung, das Verteidigungsbudget zu erhöhen und die Bundeswehr zu modernisieren.

Erfreut zeige sich die CDU Wertheim über die zahlreichen Teilnehmer bei der Friedenskundgebung auf dem Marktplatz. Hier habe man ein starkes Zeichen gesetzt. Positiv sei auch die Bereitschaft der Bevölkerung, geflüchteten Ukrainern zu unterstützen. Die Hilfsmaßnahmen müssten schnellstmöglich von Stadt und Landkreis koordiniert werden.

Bezahlbare Energiepreise und die Versorgungssicherheit würden durch den Konflikt mit Russland für die Bevölkerung nun noch mehr in den Mittelpunkt rücken, so der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzender Dr. Frank Kleinehagenbrock. Die Energiewende im ländlichen Raum sowie die Versorgungssicherheit seien Themen, mit dem die CDU mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen möchte. Deshalb werde es noch im März eine öffentliche Veranstaltung dazu geben.