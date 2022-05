Den Jubilaren den Segen erneut erteilt

Dertingen. „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“. Diese Worte aus Psalm 98 geben dem Sonntag Kantate seinen Namen. Nun wurde an diesem Tag in Dertingen diamantene und eiserne Konfirmation gefeiert.

Die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahrgänge 1957 und 1962 trafen sich in der Wehrkirche, in der sie vor 65 beziehungsweise 60 Jahren konfirmiert wurden.

Pfarrer Bernhard Ziegler blickte mit den Jubilaren dankbar auf die vielen Jahre der Wegbegleitung und der Treue Gottes zurück. Jeder von ihnen komme heute mit seinem ganz eigenen Lebens-Lied, ob in Dur oder in Moll, so Ziegler.

Kirchengemeinderätin Helmi Lipp las die Konfirmationssprüche vor, bevor Pfarrer Ziegler jedem Jubilar den Segen zusprach und miteinander das Abendmahl gefeiert wurde. Gedacht wurde im Gottesdienst auch den Alterskameraden, die bereits gestorben sind. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Jubilare im Gasthaus „Löwen“ zum Beisammensein.

Das Fest der diamantenen Konfirmation (1962) feierten Detlef Fechner, Karl Graf, Anni Heunisch (geborene Hörner) und Rainer Samstag. Auf den Tag ihrer Konfirmation vor 65 Jahren konnten Maria Schied (geborene Weißbeck) und Wilma Ulram (geborene Kraxner) zurückblicken.. zug