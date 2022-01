Demonstranten festgenommen

Marktheidenfeld. Etwa 80 Personen versammelten sich am Montagabend unter dem Motto „Impfen statt schimpfen“ in der Marktheidenfelder Innenstadt. Die Versammlung war zuvor ordnungsgemäß angezeigt worden. Die Teilnehmer hielten sich an die zuvor genehmigte Wegstrecke und die zudem auch sich selbst auferlegte Maskenpflicht.

Parallel dazu versammelten sich in der Spitze bis zu 350 Personen aus dem Spektrum der Corona-Maßnahmengegner in der Innenstadt. Die Versammlung war zuvor nicht bei der Kreisverwaltung angezeigt worden. Im Verlauf der Demo mussten die Teilnehmer wiederholt durch Polizeikräfte mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert werden, die Abstände einzuhalten und eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Da sich ein Großteil der Teilnehmer nicht an die erlassenen Auflagen hielt, wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz sowie eine Beleidigung gegen die Einsatzkräfte aufgenommen. Zur Feststellung der Identitäten mussten mehrere Personen, die zunächst die Personalienangabe verweigerten, vorläufig festgenommen werden. pol