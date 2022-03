Delegation aus Peru im Mai zu Gast

Odenwald-Tauber. Der Bezirksverbandstag der KAB des Bezirksverbands TaMoBu der Dekanate Tauberbischofsheim und Mosbach/Buchen fand im Saal von St. Venantius Wertheim mit Delegiertenwahl für den KAB-Diözesanverbandstag in Ludwigshafen statt.

Aufgrund der aktuellen Situation lud Bezirksverbandsvorsitzender Peter Klement die Besucher ein, mit ihm das Friedensgebet für die Ukraine zu sprechen. Er verlas den KAB-Aufruf des Bundesverbands der KAB zu tatbereiter Solidarität mit der Ukraine. Ebenso trug er die Position des Bundesverbandes der KAB zu Putins Krieg vor. Klement informierte dann, dass die neue Satzung des Diözesanverbands noch nicht in Kraft sei. Sie müsse noch beim Registergericht eingetragen werden. Weiter informierte er, dass ein Berufsverband gegründet wurde, aber die Genehmigung durch das Registergericht noch aussteht.

Es folgte der Kassenbericht des Bezirkskassierers Rainer Joppich. Er informierte über die Ein- und Ausgaben und bilanzierte, dass der Bezirksverband ein angemessenes Guthaben besitzt. Kassenprüfer Erich Saur bescheinigte Joppich eine einwandfreie Kassenführung. Er beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Danach folgten die Wahlen der Delegierten zum Diözesanverbandstag der KAB in Ludwigshafen. Als Delegierte zum Diözesanverbandstag in Ludwigshafen wurden einstimmig gewählt: Manfred Nenno Ortsverband Wertheim/Külsheim; Christiane Schäffner Ortsverband Tauberbischofsheim, Ludwig Müller Ortsverband Mosbach, Rene Rosche Ortsverband Freudenberg, Peter Baumann Ortsverband Tauberbischofsheim, Helga Eckert Ortsverband Tauberbischofsheim und Boris Krämer Ortsverband Mosbach. Ersatzdelegierter ist Dominik Hartmann (Mosbach).

Der nächste Tagungsordnungspunkt war dann die Wahlen der Delegierten zum Diözesanverbandsausschuss. Es wurde für dieses Gremium Christiane Schäffner und Rainer Joppich einstimmig gewählt.

Von Christiane Schäffner verlas eine Stellungnahme des KAB-Diözesanverbandes zum Thema Missbrauch. Dazu schloss sich eine anregende Diskussion an. Ebenfalls von Schäffner wurde ein Initiativantrag zur Verlängerung des Kurzarbeitergelds eingebracht. Auf Vorschlag von Manfred Nenno soll auch in diesem Jahr ein Gottesdienst zum Tag der menschenwürdigen Arbeit gestaltet werden.

Ludwig Müller, Beauftragter für die Internationale Arbeit mit Schwerpunkt Peru, informierte über die Kerzenaktion und die Hörgeräteaktion für Peru. Er erklärte, dass im Mai eine Delegation aus Peru erwartet wird und dass man in der Region mit den Partnern aus Peru ein Programm plane. Er will sich mit Bernhard Speck in Verbindung setzen.

Zum Schluss des harmonisch verlaufenen Bezirksverbandstages wurden noch Termine bekanntgegeben.