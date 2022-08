„Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe“

Wertheim. Die Tributeband „Alex im Westerland“ erinnerte mit ihrem Konzert auf der Wertheimer Burg an die besten Songs der beiden deutschen Punkrock-Urgesteine, „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“. Ihr Bühnenprogramm bestand zu 100 Prozent aus den größten Hits der beiden Bands. Die aus Frankfurt stammende Tribute-Band verstand es, der erwartungsfroh guten Stimmung noch eins drauf zu setzen. Den vier Musikern gelang, den Aspekt der Partytauglichkeit mit jenem einer klanglich authentischen und musikalisch anspruchsvollen Performance zu verbinden. Sie brachten zum einen die Stimmung zum Kochen und legten zum anderen Wert darauf, die Zuschauerschaft mit einzubeziehen.

„Alex im Westerland“ konzentrierten sich auf die bekanntesten und größten Hits aus den letzten 30 Jahren Bandgeschichte der beiden Punkrock-Legenden, begeisterten mit souveräner Authentizität und Liebe zum Detail. Sie erreichten mit reichlich Power und einer gehörigen Prise Humor, das Publikum an einem Abend voller Songs mit hohem Erinnerungswert.

Publikum wurde Teil der Show

„Ärzte“-typische mehrstimmige Gesänge und „Hosen“-typische Gitarrensoli überzeugten das Publi-kum. Die Texte der Lieder drücken heute wie damals zur Entstehungszeit die Gefühle und Gedanken der Menschen aus, wie in „Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft“ oder „Ich nenn es Freiheit, ihr nennt es Mangel an Respekt“.

Die vier Musiker von „Alex im Westerland“ taten das, was sie angekündigt hatten. Sie wollten, dass das Publikum Teil der Show wird. Sie spielten die Songs der Punkrock-Bands original nach, legten Wert auf vierstimmige Gesänge und die typischen Gitarrensoli, „damit die Leute das kriegen, was sie von der Platte kennen“.

„Unrockbar“

Wichtig seien „gute Musik, gutes Gequatsche, eine direkte Rock-Show ohne viel Schnickschnack, einfach ein lustiger Abend“. Das Quartett erfüllte seine eigenen Vorgaben, das Publikum honorierte dies szenetypisch.

Unter den zahlreichen Konzertbesuchern war ein Mädelstruppe, die bei einem Jungesellinnenabschied unterwegs war. „Tolle Band, guter Sound“, sagte eine der vier Frauen. eine andere ergänzte, dass sie so „die Hosen“ sei. „Wir haben im Auto musikalisch vorgeglüht“, „die Texte sind so wahnsinnig toll“.

Lieder wie „Unter den Wolken“, „Bonnie und Clyde“, „Lasse red’n“ oder „Unrockbar“ von den Ärzten bildeten zusammen mit Songs wie „Niemals einer Meinung“, „Liebeslied“, „Wünsch dir was“ oder „Das ist der Moment“ von den „Hosen“die erste Hälfte des Abends.

Und natürlich sangen bei „Steh auf, wenn du am Boden bist“, „Schrei nach Liebe“, „Jägermeister“ oder „Tage wie diese“ von „Die Toten Hosen“ ebenso wie „Wannsee“, „Teenagerliebe“, „Zu spät“ oder „Junge“ von „Die Ärzte“ fast alle textsicher mit. Das Publikum rockte zusammen mit den vier Jungs auf der Bühne zu den bekannten Songs so richtig ab. „Alex im Westerland“ zeigten sehr deutlich, dass sie Bock hatten zu spielen und genau wie das Publikum echt Spaß hatten. Die Frankfurter Tribute-Band bewies auf der Burg, dass sie darauf spezialisiert ist, authentischen Sound abzuliefern.

Die Band schaffte es, dass die Punkrock-Fans genauso wie die Feierwütigen voll auf ihre Kosten kamen. Zum Abschluss schallte es denn auch passend von der Bühne: „Schönen Gruß, auf Wiederseh’n“, dessen übrigens Text aus der Feder von Campino stammt.