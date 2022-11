Debut für Duo bei Meisterkonzert

Hofgarten. Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet ein weiteres Konzert im Rahmen seiner Reihe Meisterkonzerte im Schlösschen Hofgarten. Am Samstag, 19. November, um 19 Uhr gibt das neue Wertheimer Klavierduo Fedra Blido & Carsten Klomp sein Debut.

Mit Fedra Blido und Carsten Klomp haben sich zwei Musiker zusammengetan, die in der Region verankert sind und sich als „Tasten-Menschen“ vielfach einen guten Namen gemacht haben. Die in Albanien aufgewachsene Fedra Blido leitet gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Blido die Wertheimer Musikschule. Ihrer Klavierklasse entstammen etliche junge Pianistinnen und Pianisten, die zahlreiche Jugend-musiziert-Preise gewonnen und später an namhaften Musikhochschulen studiert haben.

Der studierte Organist und Pianist Carsten Klomp ist Professor an der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik und kann mittlerweile auf eine knapp vierstellige Zahl von Konzerten als Organist, Dirigent und Pianist zurückblicken. In Wertheim ist er regelmäßig an der Orgel der Stiftskirche zu Gast.

Das Programm des Duos umfasst im ersten Teil Werke der Klassik (Mozart und Beethoven) und der klassischen Moderne (Genzmer). Der zweite Teil bewegt sich mit Musik von Fauré, Poulenc und anderen im Bereich der französischen Romantik und frühen Moderne. Dabei ist das Programm ebenso virtuos und unterhaltsam – und ähnlich wie bei den sehenden Augen gilt auch hier: Vier Hände spielen mehr als zwei.

Karten (Ermäßigung mit FN-Card) gibt es in der Buchhandlung Buchheim in Wertheim, Eichelgasse 11, Telefon 09342 1320. Barrierefreier Zugang zum Konzertort möglich.