Daumen hoch für öffentliche Kunst

Wertheim. Viele Wertheimer waren am späten Freitagnachmittag gekommen, um der Enthüllung der neuen Hörl-Skulptur beizuwohnen – allen voran Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. „Dass wir hier in Wertheim eine Welle des Optimismus vor einigen Monaten gestartet haben mit unserem Wertheimer Optimisten, ist ein tolles Signal aus der Stadt hinaus in die ganze Welt“, so der OB. Sein Dank galt dem Künstler Ottmar Hörl als Ideengeber und dem Stadtmarketing-Verein, der die Idee auf den Weg gebracht hat.

Der Wertheimer Optimist zaubert dem Betrachter unwillkürlich ein Lächeln ins Gesicht. © Heike Barowski