Das Wertheimer Burgfilmfest kann beginnen

Wertheim. Die Leinwand steht - das Burgfilmfest Wertheim beginnt am Donnerstag mit dem Familienfilm „Die Croods“. In den nächsten 14 Tagen verwandelt sich der Burggraben zum siebten Mal in einen Freiluft-Filmpalast. Gespielt wird täglich um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Die Veranstalter empfehlen, angepasste Kleidung nicht zu vergessen. Kissen und Decken haben sich ebenfalls bewährt. Programm und Tickets auf www.burgwertheim.de. Eintrittskarten können bis Filmbeginn online gebucht werden. Bild: Stadt Wertheim

