„Das weiße Dorf“ in der Aula Alte Steige

Wertheim. Die Badische Landesbühne zeigt „Das weiße Dorf“ von Teresa Dopler am Dienstag, 28. März, um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige in Wertheim. Sind wir selbstoptimierten Menschen noch fähig dazu, wahre Gefühle zu empfinden oder werden Emotionen zunehmend zu beliebig austauschbaren Waren? Wie verändert der Kapitalismus unser Liebesleben? Was die Soziologin Eva Illouz seit Jahren wissenschaftlich erforscht, wird in dem Theaterstück sinnlich erfahrbar. Karten für die Vorstellung der Badischen Landesbühne gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim-Schöningh in Wertheim, Telefon 09342/1320, E-Mail: wertheim@schoeningh-buch.de. Bild: Peter Empl

