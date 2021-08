Das Leben moderner Nomaden

Wertheim. Der Vhs-Film ist diese Woche ein Roadmovie um eine Frau, die durch den Westen der USA von Job zu Job reist und das Leben als Nomadin zu erkunden. Fern (Frances McDormand) ist Anfang 60 und hat nicht mehr viel in ihrem Leben. In einem rostigen Van reist sie durch den Westen der USA.

Fern bleibt nie länger als sie muss, und doch so lang, um sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Von Toilettenputzen auf einem Campingplatz über einem Aushilfsjob bei Amazon bis hin zu Arbeit in einem Imbiss arbeitet sie immer so lange, wie sie darf und will, um genügend Geld für Benzin und das Wenige, was sie braucht, zu verdienen.

Ihr Heimatort Empire wurde zur Geisterstadt erklärt, als 2011 der größte Arbeitgeber seine Fabrik schloss. Doch auch ihrer Reise ohne Ziel ist Fern nicht immer allein, sondern lernt dabei zahlreiche Menschen kennen, die ebenso aus Neugier, Verlust, Trauer oder Wunsch heraus ihr mobiles Leben begonnen haben.

Mit ihrer dritten Regiearbeit meldet sich US-Regisseurin Chloé Zhao nach „The Rider“ mit „Nomadland“ im Kinojahr 2021 zurück. In der Hauptrolle verpflichtete sie Oscar-Preisträgerin Frances McDormand. Mit kleinem Team verfilmte Zhao das Buch „Nomaden der Arbeit: Überleben in den USA im 21. Jahrhundert“ von Jessica Bruder. Im Reportagenroman wird vom Zeitpunkt der Finanzkrise 2008 ausgehend das Leben von zahlreichen Nomaden beleuchtet, die sich mit Tageslohnjobs über Wasser halten. Im Film begegnet Fern einigen von ihnen. „Nomadland“ feierte im Rahmen der Venediger Filmfestspiele 2020 seine Uraufführung und wurde mit dem Goldenen Löwen für den besten Film ausgezeichnet. Vorführungen im Roxy: Dienstag, 3. August, 18.30; Mittwoch, 4. August, 20.30 Uhr.

