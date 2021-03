Wertheim. „Es ist erlösend, befreiend und einfach nur ein sehr schönes Gefühl“, sagt Hedwig Mayer. Seit ein paar Minuten sitzt sie beim Friseur. Mayer ist Stammkundin im „Le petit Coiffeur“ in der Wertheimer Altstadt. Den Termin für eine neue Dauerwelle hat sie schon vor etlichen Wochen ausgemacht. Der musste, bedingt durch den Lockdown, mehrfach verschoben werden. An diesem Montag ist es nun endlich so weit. Die Freude darüber ist nicht nur ihr, sondern auch Sandra Breit anzumerken. Breit ist die Inhaberin des „Le Petit coiffeur“. Über fehlende Arbeit könne man sich im Moment nicht beklagen, sagt sie und kann ihre Kunden auf zwei Etagen gut verteilen. „Für die nächsten drei Wochen ist unser Terminkalender voll“, so Breit. Die ausbleibenden Corona-Hilfen dagegen sorgen neben Verwunderung auch für Ärger bei der Chefin. Auch Thomas Wettengel steht an diesem Montag in seinem Geschäft. „Das fühlt sich richtig gut an, wieder arbeiten zu können“, sagt der Friseur.

Vor „Blumental Floristik“ strahlt den Passanten die reine Freude in Form von Tulpen und Osterglocken schon von weitem entgegen. Im Geschäft sind Inhaberin Daniela Rohde und ihre Mitarbeiterinnen gerade dabei, Sträuße zu binden und Körbchen zu stecken. „Wir haben noch ein wenig zu tun, bis alles wieder so ist, wie vor der Schließung“, sagt Rohde. Dass die Nachbargeschäfte noch geschlossen sind, stimmt sie eher traurig.