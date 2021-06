Das Auge betet mit

Wertheim. Wenn der Begriff „Fronleichnam“ fällt, denken viele an einen arbeitsfreien Feiertag und einige womöglich an etwas mit Tod und Leiche oder irgendeinen anderen mittelalterlichen, religiösen Hokuspokus. Wer Fronleichnam nicht kennt, wundert sich, dass alljährlich eine Schar von Gläubigen singend und betend durch die Straßen zieht – mit dem Leib Christi vorneweg.

AdUnit urban-intext1

Am 60. Tag nach Ostern – dem zweiten Donnerstag nach Pfingsten – feiern die Katholiken Fronleichnam, das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Das geht zurück auf das letzte Abendmahl. In einer Zeit, in der religiöse Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie problematisch geworden sind, beschäftigten sich Schüler(innen) der Klassen 9bc und 7 a/m des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums im Rahmen des Religionsunterrichtes zusammen mit ihrem Lehrer Andreas Jost mit dem Fronleichnamsfest.

Im Anschluss an theoretische theologische Überlegungen bauten sie in Anlehnung an den Brauch der Fronleichnamsprozessionen mit ihren Stationsaltären ein kleines Altarretabel nach Vorlagen von Wandgestaltungsmustern des Architekten Eugène Viollet-le-Duc der Pariser Kathedrale Notre-Dame in der Wertheimer Venantiuskirche auf und ergänzten zusätzlich floralen Schmuck aus dem Schulgarten. dbg