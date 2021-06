Dankeschön fürs Ehrenamt

Wertheim. Zwei Jahre sind vergangen seit dem letzten Ausflug der Malteser Hospizgruppe und des Besuchsdienstes. In der Regel wird jährlich ein Tag des Ehrenamtes von den hauptamtlichen Koordinatorinnen geplant, als Dank an das Ehrenamt bei den Maltesern in Wertheim. Der Ausflug 2020 war bedingt durch Covid 19 nicht möglich.

Dieses Jahr hat die Pandemie es zugelassen, sich endlich wieder zu treffen. Nach einem von den hauptamtlichen Mitarbeitern der Malteser in Wertheim, Cornel Brosch-Rohleder, Gabi Mümpfer, Sabine Roth und Uschi Schlachter, liebevoll im Klostergärtchen in Bronnbach angerichteten Buffet brachen die Teilnehmer zu einer geführten Kräuterwanderung auf, die in einem Abendessen in der Orangerie endete.

Auch zu Covid-Zeiten fanden unter entsprechenden Hygieneauflagen und strengen Bestimmungen Besuche bei Sterbenden und einsamen Menschen statt. Inzwischen sind die meisten der Hospizhelfer und Ehrenamtlichen des Besuchsdienstes geimpft. Dennoch gibt es bei den Maltesern strenge Hygieneregeln zum Schutz der Ehrenamtlichen und der Menschen, die begleitet werden.

Aktuell begleitet der Hospizdienst gut 90 Patienten, 110 Patienten wurden im letzten Jahr begleitet. Bedingt durch Corona durften zeitweise nur Härtefälle besucht werden, daher sind die Zahlen etwas rückläufig gewesen. mhd

