Culture-Clash-Komödie um eine einzige Rose

Wertheim. Eve Vernet (Catherine Frôt) hat ein schweres Erben aufgeladen bekommen: Ihr Vater, der vor 15 Jahren verstarb, hat ihr eine Rosengärtnerei im malerischen Burgund hinterlassen. Doch die Konkurrenz ist hart und das kleine Unternehmen steht kurz vor der Pleite. Längst haben alle Arbeiter das Anwesen verlassen, weil sie nicht mehr bezahlt werden konnten, einzig die getreue Véra ist der alleinstehenden Madame Vernet noch geblieben –und auch das nur, wie sich später herausstellt, weil sie es Eves Vater auf dem Totenbett versprochen hat.

Die einzige Hoffnung, die noch bleibt, dass eine spektakuläre Neuzüchtung eine Wende zum Guten einleiten könnte. Schon einmal war dies Eve gelungen.

Doch diese goldenen Zeiten liegen lange zurück. In ihrer Not, und weil die Arbeit nicht mehr allein bewältigt werden kann, stellt Véra drei neue Mitarbeiter ein, die allesamt aus einem Resozialisierungsprogramm stammen: Nadège, Samir und Fred haben keinerlei Erfahrung im Umgang mit dem empfindlichen Blumen, doch für sie ist es die einzige Chance, überhaupt wieder Fuß zu fassen im normalen Leben. Und so entsteht mit der Zeit eine Schicksalsgemeinschaft zwischen einer, die sich verzweifelt gegen den Untergang wehrt und den drei anderen, die sich unbedingt wieder fangen wollen. Und für alle muss ein Erfolg her.

Dafür ist Eve sogar bereit, Freds kriminelle Energien auszunutzen. Denn eine seltene Rosensorte, die sie unbedingt für eine Neuzüchtung braucht, befindet sich bei ihrem schärfsten Konkurrenten Constantin Lamarzelle unter Verschluss. Und der sieht, anders als sie, Rosen nur als ein Geschäft an. pm

