Corona-Situation in Wertheims Partnerstädten

Wertheim. In Gubbio (Italien) nimmt Zahl der Neuinfektionen von Tag zu Tag ab und liegt bei etwa 50 Fällen. Elf Personen lagen am Tag der Erhebung im Krankenhaus mit Corona, niemand auf der Intensivstation. Die angeordneten Einschränkungen sind gelockert, Gesichtsmasken seien im Freien nicht mehr obligatorisch, außer an überfüllten Orten. In Huntingdon (England) ist die Infektionsrate im Vergleich zur Vorwoche um etwa 16 Prozent gefallen. Der Virus ist insbesondere unter Kindern stark verbreitet. In Salon-de-Provence (Frankreich) sind seit 16. Februar alle Maßnahmen aufgehoben. Die Situation im Krankenhaus gestaltet sich allerdings dramatisch. In Szentendre (Ungarn) werden fast keine Daten erhoben und machen dadurch den Umgang mit der Pandemie schwer. Die Bevölkerung steht der Impfung skeptisch gegenüber. Nur 65 Prozent seien geimpft.

