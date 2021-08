Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gebürtige Wertheimer Autorin am Ort der Leselust - Corinna Gerhards, einst in Wertheim aufgewachsen, las in der Stadtbücherei / Tipp: „Viel Lesen und beim Schreiben immer weiter machen“ Corinna Gerhard zu Gast in der Wertheimer Stadtbücherei

Die in Wertheim aufgewachsene Autorin Corinna Gerhards las in der Stadtbücherei aus ihrem Buch „Piratenmädchen Dörte Becker und die Sache mit dem Rosenkohl.“ Uns sie erklärte den kleinen Gästen, wie das mit dem Schreiben so ist.