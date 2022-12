Convenartis spendete an wichtige Einrichtungen

Wertheim. Der Convenartis Kleinkunstverein veranstaltete zum zweiten Mal mit viel Spaß sein Wertheimer Quiz. Neben einem gelungenen Abend, der verschiedenste Wertheimer zusammenbrachte, standen am Ende 400 Euro vom Verein gespendete Preisgelder plus 300 Euro Spenden für gute Zwecke bereit, die sich die einzelnen Rateteams ausgesucht hatten. So konnten jetzt jeweils 153 Euro von den Drittplatzierten an den Weißen Ring Main-Tauber-Kreis sowie das Kinderhospiz Sternenzelt in Marktheidenfeld übergeben werden. Die Wertheimer Tafel wurde sowohl von den Zweit- als auch von den Erstplatzierten ausgewählt und erhielt 506 Euro.

Bei der Spendenübergabe im Gewölbekeller des Vereins freuten sich die Vorsitzenden Bernadette Latka und Nadine Schmid auf ihre Gäste. Als Vertreter der Rateteams waren Irina Nicholskij von der russisch-orthodoxen Gemeinde und Denise Voit dabei.

Die bedachten Organisationen berichteten von ihrer Arbeit. Wolfgang Eble, Leiter der Außenstelle Main-Tauber-Kreis des Weißen Rings, konnte nicht anwesend sein, überbrachte aber schriftliche Grußworte.

Sonja Klein, Verwaltungsangestellte beim 2008 gegründeten Kinderhospiz Sternenzelt erzählte, wie ihr Verein, der sich aus Spenden und Krankenkassengeldern finanziert, Familien begleitet, die entweder ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Krankheit haben oder in denen es einen Trauerfall eines Kinder oder eines Elternteils gibt. Dafür würden ehrenamtliche Familien- und Trauerbegleiter ausgebildet. Von diesen werden die Familien betreut und in rechtlichen und medizinischen Belangen unterstützt. Ein besonderes Augenmerk liege auf den Geschwisterkindern, die in solchen Situationen oft untergingen. Im vergangenen Jahr wurden 15 Familien mit erkranktem Kind und 15 Familien in der Trauerphase unterstützt. Außerdem gebe es eine Kindertrauergruppe.

Dieter Adelmann, Leiter des Wertheimer Tafelladens, war gemeinsam mit Katrin Rappert, Vorsitzende des Fördervereins der Tafel, in die Mühlenstraße gekommen. Dass das Geld hier – wie auch bei den anderen Begünstigten – gut aufgehoben ist, zeigte der Bericht der beiden engagierten Vertreter: Es würden immer mehr Kunden, berichtete Adelmann. Aktuell hätten 300 Haushalte Berechtigungsscheine, damit würden sie 450 Erwachsene und 300 Kindern versorgen.

Die Zahl der Kunden an den einzelnen Öffnungstagen habe sich, speziell auch auf Grund der aus der Ukraine Geflüchteten, von 50 auf 100 Personen verdoppelt. Dies stelle die etwa 50 ehrenamtlicher Helfer, die meisten davon im Rentenalter, vor große Herausforderungen. Zehn seien pro Schicht eingeteilt, darunter zwei Fahrer, die vor 10 Uhr bereits fünfzehn Märkte anfahren würden.

Es gehe neben der Versorgung derer, die nicht genug Geld zur Verfügung haben, beim Tafelgedanken darum, dass man der Lebensmittelverschwendung etwas entgegen setze, betonte Rappert. Sie lobte die Hilfsbereitschaft der Menschen in Wertheim. Die Politik mache sie dagegen manchmal wütend. „Eigentlich sollte es uns gar nicht mehr geben müssen.“

„Da kommt das Geld an der richtigen Stelle an. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen unterstützen können“; zeigte sich Latka nach der Vorstellung beeindruckt von dem Engagement aller drei Organisationen. Das Leben und Zusammenleben in der Stadt ist dem Kleinkunstverein wichtig, genau wie das ursprüngliche Vereinsziel, das die auch hier ehrenamtlich Tätigen in ihrer Arbeit verfolgen: Kunst, Kultur und gemeinsame Fröhlichkeit in die Main-Tauber-Stadt zu bringen. nas