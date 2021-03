„Click und Meet“ heißt das neue Zauberwort und bedeutet, dass Kunden nach Terminvereinbarung in Wertheim wieder einkaufen oder Kosmetiktermine wahrnehmen können.

Wertheim. „Dürfen wir jetzt Kleiderständer rausstellen oder nicht?“ Auf der Maingasse rufen sich am Montagvormittag die Einzelhändler die Informationen zu, was sie nun machen dürfen, was nicht und wie man es am klügsten handhabt.

Eine davon ist Heidi Schmidt. Nachdem sie mehrere Monate ihr Wäschelädchen nicht öffnen durfte, konnte sie am Montagmorgen endlich wieder für Kunden offiziell aufschließen. „Das war ein schönes Gefühl“, sagt sie. Vor allem auch, weil gleich um 10 Uhr die erste Kundin in der Tür stand. Sie hatte bereits vor Tagen den Termin ausgemacht. Eine ausgiebige Beratung ist in dieser Branche das A und O. Der Online-Verkauf während des Lockdowns hat ihrem Geschäft sehr wenig gebracht. Um so mehr freut sich die Inhaberin über die stetig eintreffenden Terminanfragen. Bis Montagnachmittag hatte sie vier Kundinnen bereits gut bedient.

Im Kosmetikstudio von Yasemin Yilmaz nebenan sieht die Situation anders aus. Zwar könnte sie Termine für Gesichtsbehandlungen vereinbaren, aber die Hürde des tagesaktuellen Coronatests schreckt viele ab. Dazu kommt, dass es beispielsweise im Testzentrum der Schäfer-Apotheke keine Termine mehr für diese Woche gibt und für kommende Woche keine vergeben werden, weil die Finanzierung noch nicht geklärt ist. Yilmaz hofft auf die nächste Lockerung. Dass in Bayern schneller geöffnet wurde, habe dem Geschäft zusätzlich geschadet.

Dadurch seien laut Yilmaz viele Kunden über die Grenze gewandert. Den Lockdown hat die junge Frau übrigens finanziell ohne Hilfe vom Staat meistern müssen. Auch wenn sie ihre „Hair and Beautylounge“ im September zum ersten Mal öffnete, hat sie auf den Neugründerzuschuss verzichtet, denn der muss zurückgezahlt werden. „Das war mir zu unsicher, solange ich nicht wusste, ob ich wieder öffnen kann“, sagt die junge Frau.

„Die Hilfen kommen ja gar nicht in dem Umfang bei uns an. Das sind nämlich Mogelpackungen“, sagt Holger Rupprecht und weist auf die darauf zu zahlende Steuer hin. Auch er konnte an diesem Montag sein Spiel- und Schreibwarenladen wieder öffnen. „Ich hoffe, dass die Leute das Angebot jetzt auch wahrnehmen, damit das Ostergeschäft in Schwung kommt.“ Freimütig gibt er zu, an diesem Montagmorgen bei drei Terminen einen Umsatz von lediglich rund 50 Euro gemacht zu haben. „Dabei könnte ich entsprechend der Quadratmeterzahl gleichzeitig sechs Personen im Geschäft bedienen.“

Froh sei der Inhaber, dass seine Bank mitzieht – und dass, trotz schleppender Hilfe vom Staat. Den finanziellen Ausfall durch den ersten Lockdown hatte Rupprecht im Spätherbst zwar halbwegs verdaut. Weil Weihnachtsgeschäft durch den zweiten Lockdown fast komplett weggebrochen sei, habe sich die Situation nicht gerade verbessert. Dennoch freut sich Holger Rupprecht, dass endlich wieder Licht im Geschäft brennt und Kunden zur Tür hereinkommen können – wenn auch mit Voranmeldung.

In der Buchhandlung Buchheim dagegen ist ist kein Termin vorab nötig. „Das haben die Menschen noch nicht verstanden“, sagt Inhaberin Angelika Hörnig. Wie zur Bestätigung betritt eine Kundin das Geschäft. Deren erster Satz lautet: „Ich habe keinen Termin. Ich will nur eine Bestellung abgeben.“ Sie reicht Hörnig einen Zettel.

Fehlende Solidarität

Die Buchhandlung bot während des Lockdowns einen Lieferservice an. Der deckte bei weitem nicht die fehlenden Einnahmen. und machte laut Hörnig die Anträge auf Hilfe „fürchterlich kompliziert“. Außerdem bemängelt die Buchhändlerin die fehlende Solidarität durch die kommunalen Gremien. „Während der ganzen Zeit hat sich niemand vom Gemeinderat oder der Oberbürgermeister mal blicken lassen und gefragt, wie es uns geht“, sagt sie.

Übrigens fiel für alle Geschäfte, die während des Lockdowns auf Rechnung geliefert haben, häufig ein weiterer Kostenfaktor an. Jede geschriebene Rechnung zog eine Überweisung nach sich, die dann beim Kreditinstitut als Kontobewegung zusätzliche Kosten verursachte.

Einig sind sich die befragten Geschäftsinhaber alle in einem Punkt: die finanzielle Aufarbeitung der Krise wird noch sehr lange dauern. Und so ist es kein Wunder, dass die Freude über die Wiedereröffnung mit Hindernissen sich bei vielen Geschäftsführern in Grenzen hält. Und dies auch, weil die Verwirrung bei den Kunden recht groß ist: Hier kann er ein Geschäft nur mit Termin betreten, dort eins ohne. Hier braucht er einen Corona-Test, an anderer Stelle keinen.