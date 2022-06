Die Christophorus-Kantorei Altensteig gab am frühen Samstagabend ein Chorkonzert in der Wertheimer Stiftskirche. Etwa 170 Besucher waren begeistert von dem 44-köpfigen Chor junger Menschen. Die Christophorus-Kantorei macht derzeit eine große Konzerttournee, begann diese in der Stiftskirche, tritt auch in Berlin auf und schließt die Tournee ab am 18. Juni in der heimischen Stadtkirche

